На Алтае пьяная 16-летняя девушка не справилась с мотоциклом и попала в больницу

16-летняя жительница Шебалинского района Республики Алтай пострадала в ДТП, сообщили в МВД по региону.

Авария случилась 29 июня около 14:30 на третьем километре трассы Черга — Булухта. Пьяная девушка-подросток, не имея водительских прав, ехала на незарегистрированном мотоцикле Racer RC-200, не справилась с управлением, в результате чего допустила опрокидывание байка на проезжей части.

Несовершеннолетнюю доставили в больницу. Медосвидетельствование показало у неё 0,61 миллиграмма алкоголя на литр вдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л.

«По данному факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ („Управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления транспортным средством“) для проведения административного расследования и направления на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Шебалинского района для принятия решения в отношении нарушителя ПДД», — говорится в сообщении.

Ранее в Заринске мотоциклист серьёзно пострадал при столкновении с Toyota Cresta.