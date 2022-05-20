Названа причина сильного грохота в барнаульской многоэтажке, из-за которого эвакуировали жильцов

Причиной грохота в доме № 150 по улице Пролетарской в Барнауле и последующей за ним эвакуацией его жильцов стало падение газобетонного блока в температурный шов во время ремонта в одной из квартир. Об этом сообщили в мэрии.

«В результате вскрытия потолка в магазине „Магнит“ установлено, что во время проведения ремонтных работ в квартире на одном из верхних этажей часть газобетонного блока упала в пространство температурного шва, вызвав при этом шум и удар», — говорится в сообщении.

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Происшествия Следователи проводят проверку после эвакуации жильцов из многоэтажки в Барнауле

Других повреждений специалисты специальной комиссии не выявили, угрозы обрушения несущих конструкций дома нет.

Застройщик «Адалин-Строй» совместно с УК «Алмаз» в рамках гарантийных обязательств продолжат обследование помещений, добавили в пресс-службе.

Напомним, вечером 20 мая жильцов двух подъездов многоэтажки эвакуировали после сообщения о хлопке и обрушении стены. Позднее сведения о разрушениях не подтвердились, людей вскоре пустили в квартиры.