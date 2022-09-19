Попавшей с детьми под поезд алтайской учительнице дали 5,5 лет колонии

Суд огласил приговор по делу 43-летней учительницы Анны Диринг, которая везла учеников и попала под поезд на железнодорожном переезде в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщину приговорили к 5,5 годам заключения в колонии общего режима, а также лишили прав на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, подсудимую обязали выплатить в общей сложности 10,6 млн рублей морального ущерба семьям погибших детей и пострадавшего мальчика. Иски пострадавших суд удовлетворил в полном объеме.

Как установил суд и следователи СУ СКР России по Алтайскому краю, 29 ноября учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом. Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, чудом выжил один мальчик.

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Незадолго до оглашения приговора Диринг раскаялась и рассказала, почему решила не сажать детей на школьный автобус. По словам учительницы, она никуда не торопилась, а ее сейчас якобы пытаются сделать «самой крайней».