Полкилограмма наркотиков изъяли полицейские у 52-летней жительницы Барнаула

Более полукилограмма «синтетики» изъяли полицейские у 52-летней жительницы Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщину задержали сотрудники отдельного батальона ППС. Во время личного досмотра у неё нашли свёртки с наркотиком массой 22,48 грамма. В дальнейшем во время обыска в доме оперативники изъяли ещё 480,45 грамма наркотических средств.

«По предварительной информации, подозреваемая планировала распространить крупную партию наркотических средств, полученную через интернет-магазин, на территории краевой столицы бесконтактным способом», — рассказали в полиции.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемую заключили под стражу.