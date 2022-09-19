Педагог, попавшая с детьми под поезд на Алтае, впервые рассказала, что было до трагедии и после

В Алтайском крае бывшая учительница Луговской школы накануне приговора раскаялась и рассказала «АиФ-Алтай», почему решила не сажать детей в школьный автобус.

Напомним, 29 ноября 2021 года автомобиль, в котором находились четверо детей, выехал на переезд и угодил под снегоуборочный поезд. Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, выжил один мальчик.

«Я их и раньше подвозила. Все об этом знали, но никаких замечаний не делали. Ни у кого вопросов не возникло. Расскажу небольшую предысторию: в первом классе у детей было по три урока в первой четверти, а автобус приходит лишь в 13:30. Чтобы дети не ждали, их забирали родители, причём взрослые подвозили не только своего ребёнка, но и других. Это было каждый день на протяжении четверти. Во второй четверти уроков стало уже больше, поэтому дети добирались до дома на школьном автобусе. Запретов у нас не было. Сколько я работаю в школе, живу в Забродино, беру детей из нашего села домой и довожу до дома, они тут по соседству живут возле меня. Детей в Наумово также довозила», — рассказала учительница.

Она подчеркнула, что в день трагедии никуда не торопилась, просто появилась возможность довезти детей. Также добавила, что её сейчас пытаются сделать самой крайней.

«Сейчас все пытаются себя оправдать, все боятся быть виноватыми. Я знаю, что после ДТП в школе был разговор, что учителя ничего не видели, не слышали. Там такая масштабная проверка проходила. В итоге директора и сопровождающую потом сняли с должностей. Никто ни разу не сделал замечание. Если бы было нельзя, я бы никогда не посадила бы с собой ни одного ребёнка, так как очень дорожу работой и не иду против начальства», — пояснила педагог.

Столкновение с поездом она не помнит: «За годы своего вождения я еще ни разу этот поезд не видела. И ещё на этом переезде у нас пригорок, за которым даже не видишь машины, стоящие по другую сторону».

Она также подчеркнула, что уже не раз думала, что лучше бы тогда она погибла, а не дети: «Когда приехала домой, было страшно из-за угроз, но я понимаю чувства родителей. Думала ли я переехать куда-то? А куда? Я сама не могу ходить, ехать мне некуда, дома лежит мать-инвалид. В больнице было плохо, от медсестёр я много чего услышала в свой адрес».

Последние дни перед приговором бывшая учительница проводит дома — уже собрала вещи и готова отвечать. Ранее гособвинитель запросил для неё шесть с половиной года в колонии общего режима.