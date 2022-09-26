Приложение «ВКонтакте» удалили из App Store

Официальное приложение соцсети «ВКонтакте» удалили из российского App Store. Как сообщает Telegram-канал Mash, также недоступно приложение «ВКонтакте: музыка».

Сейчас при попытке скачать их и установить повторно пользователи видят следующее сообщение: «Приложение больше не доступно. Разработчик удалил это приложение из App Store».

Пока приложение соцсети остаётся доступным на устройствах на базе Android. Причины удаления неизвестны.