Приложение «ВКонтакте» удалили из App Store
Пока приложение соцсети остаётся доступным на устройствах на базе Android
27 сентября 2022, 06:38
Официальное приложение соцсети «ВКонтакте» удалили из российского App Store. Как сообщает Telegram-канал Mash, также недоступно приложение «ВКонтакте: музыка».
Сейчас при попытке скачать их и установить повторно пользователи видят следующее сообщение: «Приложение больше не доступно. Разработчик удалил это приложение из App Store».
Пока приложение соцсети остаётся доступным на устройствах на базе Android. Причины удаления неизвестны.
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