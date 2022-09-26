Приложение «ВКонтакте» удалили из App Store

Пока приложение соцсети остаётся доступным на устройствах на базе Android

27 сентября 2022, 06:38

Официальное приложение соцсети «ВКонтакте» удалили из российского App Store. Как сообщает Telegram-канал Mash, также недоступно приложение «ВКонтакте: музыка».

Сейчас при попытке скачать их и установить повторно пользователи видят следующее сообщение: «Приложение больше не доступно. Разработчик удалил это приложение из App Store».

Пока приложение соцсети остаётся доступным на устройствах на базе Android. Причины удаления неизвестны.

2ГИС удалили из App Store

2ГИС удалили из App Store

Комментарии
    Новости партнеров