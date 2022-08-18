Семья на учете не состояла: в полиции раскрыли подробности инцидента с истязанием 11-летнего мальчика в Барнауле

В ГУ МВД России по Алтайскому краю прокомментировали ситуацию с 11-летним мальчиком, которого накануне избил и приковал к тяжелой гире отец. Как сообщили в пресс-службе ведомства, семья, в которой воспитывается мальчик, является полной и ранее на учете не состояла.

«По предварительным данным, 16 августа 2022 года в дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району поступило сообщение от одного из родственников 11-летнего мальчика о ненадлежащем обращении со стороны его отца. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В ходе разбирательства стало известно о фактах нанесения побоев со стороны законного представителя, а также о случаях ограничения в еде», — рассказали в полиции.

В отношении обоих родителей инспектор по делам несовершеннолетних составила протокол по ч. 1 ст. 5. 35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ребенка поместили в социально-реабилитационный центр.