Шесть человек спасены: три пожара в многоквартирных домах произошли за ночь в Барнауле

Три пожара в многоквартирных домах произошли ночью в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожарные спасли шестерых человек.

Ночью загорелась квартира на улице Сергея Ускова — возгорание случилось на первом этаже 10-этажного жилого дома. Из дыма и огня звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено четыре человека, из них двое детей. Площадь пожара составила около 7 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Другой пожар произошёл ближе к полуночи в пятиэтажном жилом здании на улице Северо-Западной. Из окна квартиры на втором этаже жилого дома шёл сильный дым. Огонь был оперативно ликвидирован. Возможной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.

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Происшествия В Барнауле парень погиб при пожаре в многоэтажке

О третьем пожаре amic.ru уже сообщал — он произошёл поздно вечером 12 октября в многоквартирном доме № 239 по улице Антона Петрова. Возгорание случилось в первом подъезде в квартире на девятом этаже. Там погиб мужчина 1977 года рождения — он отравился продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.