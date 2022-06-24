СК и прокуратура проверят сведения об избиении ребенка в детском психоневрологическом санатории в Барнауле

Следователи и прокуратура начали проверку публикации в соцсети информации о том, что женщина избила малолетнего ребёнка в стенах краевого психоневрологического детского санатория в Барнауле. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службах обоих ведомств.

Накануне в сообществе «Инцидент Барнаул» одна из пользовательниц опубликовала видео, как в медучреждении женщина избивает мальчика. Она отмечала, что такое происходит каждый день, а персонал никак не реагирует на поведение горожанки.

«По данному сообщению следственными органами СКР по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям женщины на наличие состава преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ („Истязание несовершеннолетнего“). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в пресс-службе.

Прокуратуре же предстоит оценить работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями своего ребёнка и полноты оказываемой медпомощи, сказано в пресс-релизе.