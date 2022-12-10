Спасатели ликвидировали открытое горение на шинном заводе в Барнауле

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании на шинном заводе в Барнауле, сообщили в Telegram-канале МЧС по Алтайскому краю утром 10 декабря.

Напомним, сообщение о возгорании в одном из цехов предприятия поступило спасателям 9 декабря в 04:50. Спустя несколько часов его локализовали. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. Тушение проходило в крайне сложных условиях сильного задымления и мороза. Отмечалось также, что были спасены трое человек.

По данным СМИ, инцидент нанёс существенный ущерб экономике комбината, его работу могут остановить на полгода.