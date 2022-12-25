Такой день. Избиение врача на корпоративе и нехватка жилья для медиков

Главные новости в Алтайском крае 25 декабря

25 декабря 2022, 23:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Корпоратив медиков закончился избиением одного из врачей в барнаульском кафе «Сказка» на Змеиногорском тракте.

Драка произошла в ночь с 24 по 25 декабря. Между врачами завязалась потасовка, которая закончилась избиением анестезиолога.

«Его несколько раз били головой о кафель. В больницу он был доставлен в тяжёлом состоянии. Остальные участники задержаны», — рассказала автор сообщения.

Отток населения в Алтайском крае в 2022 году усилился в 1,7 раза.

За период с января по октябрь 2022 года из региона уехали 28,7 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составил 26,2 тысячи человек.

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек, а по результатам прошлого года этот показатель находился на уровне 3,6 тысячи человек.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, сколько денег нужно региону на жильё для врачей и учителей.

Виктор Томенко обратился к Владимиру Путину с просьбой включить регион в программу, которая предусматривает строительство многоквартирных домов для данной категории населения в 2023 году. Он также добавил, что в муниципалитетах не хватает около 700 домовладений малой этажности.

Всего на строительство жилья для врачей и учителей региону не хватает около четырёх миллиардов рублей.