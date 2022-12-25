НОВОСТИПроисшествия

Такой день. Избиение врача на корпоративе и нехватка жилья для медиков

Главные новости в Алтайском крае 25 декабря

25 декабря 2022, 23:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Корпоратив медиков закончился избиением одного из врачей в барнаульском кафе «Сказка» на Змеиногорском тракте.

Драка произошла в ночь с 24 по 25 декабря. Между врачами завязалась потасовка, которая закончилась избиением анестезиолога.

«Его несколько раз били головой о кафель. В больницу он был доставлен в тяжёлом состоянии. Остальные участники задержаны», — рассказала автор сообщения.

Отток населения в Алтайском крае в 2022 году усилился в 1,7 раза.

За период с января по октябрь 2022 года из региона уехали 28,7 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составил 26,2 тысячи человек.

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более шести тысяч человек, а по результатам прошлого года этот показатель находился на уровне 3,6 тысячи человек.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, сколько денег нужно региону на жильё для врачей и учителей.

Виктор Томенко обратился к Владимиру Путину с просьбой включить регион в программу, которая предусматривает строительство многоквартирных домов для данной категории населения в 2023 году. Он также добавил, что в муниципалитетах не хватает около 700 домовладений малой этажности.

Всего на строительство жилья для врачей и учителей региону не хватает около четырёх миллиардов рублей.

Комментарии 5

  • А как красиво Губер докладал президенту об успехах!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Жить в Алтайском крае становтся невыносимо. Все общественные площадки проданы бизнесу под строительство человейников, начали уродовать центр города, не построена ни одна спортивная площадка, зарплаты ниже не куда. Край сокращается до размеров Барнаула, промпредприятий все меньше и меньше. Позор таким руководителям!!!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше бы наш губер не клянчил деньги, а думал, что ему предпринять, как губеру, чтобы преодолеть негативные тенденции- отток населения, тотальную коррупцию, обнищание- то самое, что при нём только усилилось. Почему губер не придумал ни одной программы вывода региона из кризиса собственными силами? Клянчить деньги, будучи губернатором такого богатого края- непрофессионально!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Про стройку- да, сейчас строительство является чуть ли не единственной отраслью, которая ворочается... а когда кончатся кредиты, когда кончится всякие дешёвые ипотеки, когда освободится огромный пласт вторичной недвижимости, в которой сейчас проживают пожилые люди... сколько строительных контор закроются? Сколько народу окажется без работы? В таксисты? В курьеры? В продавцы ТЦ?... пока не будет создаваться и развиваться производство- не видать вам удачи, гражданин губернатор.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Только по прежнему слуги народа лучше хозяев живут.
    26 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров