Такой день. Смертельное ДТП на трассе в Алтайском крае и гибель учителя в зоне СВО

О главных событиях региона за 25 января

26 января 2023, 00:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На трассе Бийск – Горно-Алтайск перед Долиной Свободы в Красногорском районе произошла массовая авария с участием трёх автомобилей. В ДТП погибли три человека.

В Алтайском крае закрыли для всех видов транспорта два участка дорог регионального значения. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, причиной стал порывистый ветер, низовая метель, отсутствие видимости.

Учитель из Барнаула Дмитрий Базанов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как рассказали на странице школы № 37, его мобилизовали в октябре 2022 года, а 18 января он погиб во время выполнения боевых задач на территории ДНР.