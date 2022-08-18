Турист из Омской области сбил на автомобиле шестилетнего ребёнка на Алтае
Авария случилась в селе Манжерок
18 августа 2022, 14:15, Никита Черников
Шестилетний ребёнок пострадал в результате наезда автомобиля в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась в селе Манжерок Майминского района 17 августа около 19:30.
«27-летний житель Омской области, управляя личным автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны села Озерное в направлении села Соузга, допустил наезд на малолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, перед близко движущимся транспортным средством», — говорится в сообщении.
Несовершеннолетнего жителя Пермского края госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.
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