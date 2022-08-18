Турист из Омской области сбил на автомобиле шестилетнего ребёнка на Алтае

Шестилетний ребёнок пострадал в результате наезда автомобиля в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась в селе Манжерок Майминского района 17 августа около 19:30.

«27-летний житель Омской области, управляя личным автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны села Озерное в направлении села Соузга, допустил наезд на малолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, перед близко движущимся транспортным средством», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетнего жителя Пермского края госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.