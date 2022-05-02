Утро на одной из улиц Барнаула началось с пожара

В Барнауле 2 мая около 8 часов утра произошёл пожар по ул. Полярной, 30а. Из окна квартиры на третьем этаже валил плотный дым, сообщил очевидец amic.ru.

По его информации, жильцы успели эвакуироваться, а через несколько минут подъехали пожарные и ликвидировали очаг возгорания.

Пострадавших нет. Причина пожара и его площадь устанавливаются.

Напомним, 1 мая случился лесной пожар в районе Барнаульского ковша.