В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности из-за утопления девочек на Бие

Бийская прокуратура внесла представление главе города, которое сейчас находится на рассмотрении

2 августа 2022, 18:27

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о халатности из-за гибели двух девочек на реке Бия в Бийске. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уголовное дело по ст. 293 УК РФ расследуется Следственным комитетом под контролем региональной прокуратуры.

Кроме того, бийское ведомство внесло представление главе города, которое сейчас находится на рассмотрении.

В Бийске две девочки утонули во время прогулки у реки

В Бийске две девочки утонули во время прогулки у реки

Напомним, что несчастный случай произошел 1 августа. По предварительной информации, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки. Две из них зашли в воду, а третья осталась на берегу. На месте правоохранители нашли тела детей 13 и 9 лет с признаками утопления.

Ранее по факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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