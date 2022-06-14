В Алтайском крае зафиксировали первую в этом году массовую гибель пчел

В Алтайском крае на одной из пасек Косихинского района зафиксировали первую в этом году массовую гибель пчёл. Как сообщают «Вести Алтай», накануне «вымирания» насекомых пчеловоды не получили никаких уведомлений об обработке полей ядохимикатами.

Напомним, что уже второй год в регионе работает специальное приложение, через которое владельцы пасек получают информацию об обработке полей в каком-либо районе. Это необходимо для того, чтобы пчеловоды «спасли» пчёл от вылета в местности, обработанные химикатами.

Союз пчеловодов Алтайского края пообещал разобраться в ситуации.