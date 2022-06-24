В алтайском Минприроды назвали фейком сведения о том, что люди вынуждены рыть окопы из-за пожара в Угловском районе

Специалисты регионального Минприроды отмечают попытки искажения информации по поводу природного пожара в Угловском районе, который ранее вспыхнул из-за удара молнии.

В Telegram-канале ведомства заявили, что сообщения о нехватке ресурсов и том, что «люди готовы рыть окопы» — фейк.

«К сожалению, случаи распространения недостоверной информации в мессенджерах и социальных сетях учащаются. Нужно учиться критически относиться к увиденному и услышанному, обращать внимание на официальную информацию», — говорится в сообщении.

Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой. Вечером того же дня в МЧС сообщали, что очаг лесного пожара в районе села Лаптев Лог составляет порядка 600 га, из которых 553 — земли Гослесфонда. В Минприроды отмечали, что на борьбу со стихией отправили 40 огнеборцев и технику из Барнаула, нехватки ресурсов и угрозы жителям населенных пунктов нет.