В Челябинске двух следователей задержали после драки со смертельным исходом

В Челябинске двух следователей задержали после уличной драки со смертельным исходом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошёл 28 мая. По информации из социальных сетей, следователи решили разнять драку, после чего начали избивать одного из участников.

Предполагается, что именно сотрудники СК Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков причинили 30-летнему мужчине смертельную травму.

Правоохранителей задержали и отправили в следственный изолятор. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).