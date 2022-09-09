Водитель снёс ограждение у трамвайной остановки в Барнауле
Авария случилась на улице Малахова
9 сентября 2022, 09:02, Никита Черников
В Барнауле водитель Chevrolet Niva снёс металлическое ограждение на трамвайной остановке, сообщила очевидица в паблике «Инцидент Барнаул».
По информации горожанки, происшествие случилось в ночь на 9 сентября на улице Малахова в районе пересечения с улицей Антона Петрова.
На опубликованном снимке можно заметить, что машина получила серьёзные повреждения в лобовой части.
О пострадавших и обстоятельствах ДТП не уточняется.
Комментарии
Новости партнеров