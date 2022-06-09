Выехали на «встречку». Трое полицейских погибли на трассе в Омской области

Трое полицейских погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Авария случилась утром 9 июня на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск.

По предварительным данным, водитель «Лады Весты» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

Фото: Управление СК РФ по Омской области

«В результате ДТП водитель автомобиля „Лада Веста“, а также его пассажиры (мужчины 1999 и 1983 годов рождения), скончались на месте происшествия, ещё один пассажир — мужчина, личность которого устанавливается — доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ГУ МВД по региону.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ведётся расследование.