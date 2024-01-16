Заседание по делу Падуна пройдет в закрытом режиме из-за двух детей

Ходатайство о закрытии заседания заявил сам подсудимый

16 января 2024, 10:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Заседание по делу Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елены Падун и сокрытии ее тела на крыше дома, пройдет в закрытом режиме, сообщает корреспондент amic.ru.

"Закрыли заседание из-за двух несовершеннолетних детей, которые фигурируют в деле", – рассказал корреспондент.

Ходатайство о закрытии заседания заявил сам Падун. С ним согласилась сторона потерпевших, в частности, опекун детей. Просьбу также поддержал прокурор.

Напомним, дело Падуна рассматривается с самого начала в Ленинском районном суде Барнаула. Первое заседание, которое прошло 10 января, было открытым. Суд будет по второму разу опрашивать свидетелей, которые уже давали показания.

Планировалось, что приговор Падуну должны были вынести 26 июля 2023 года, но дело вернули в прокуратуру "для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения".

Константин Падун обвиняется в убийстве бывшей жены ночью 5 января 2023 года – задушил, положил тело в мешок и вынес на крышу дома. Он замаскировал убийство под безвестное исчезновение, однако 8 января тело женщины нашли, после этого Падун сознался.