Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом в Бийском районе

В результате столкновения автобуса с автомобилем погибла женщина

31 марта 2025, 21:40, ИА Амител

Место происшествия / Фото: бийская Госавтоинспекция

Прокуратура Алтайского края взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса в Бийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 марта на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. В результате ДТП погибла женщина – один из пассажиров автобусов. Еще четверым понадобилась медицинская помощь.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, выявляются причины и условия, способствовавшие аварии.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения.

"Аппаратом прокуратуры региона контролируется ход проверки и принятие процессуального решения предварительного следствия. Проведение проверки надзорным ведомством продолжается", – указали в ведомстве.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, осуществляющим регулярные перевозки. В момент аварии внутри находилось шесть пассажиров.