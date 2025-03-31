В Бийском районе в результате столкновения автобуса с автомобилем погибла женщина

Еще четырем пассажирам понадобилась медицинская помощь

31 марта 2025, 21:05, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Бийском районе на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, осуществляющим регулярные перевозки. В момент аварии внутри находилось шесть пассажиров.

"В результате ДТП погибла пассажир автобуса (женщина, анкетные данные устанавливаются)", – говорится в сообщении.

Еще четырем пассажирам автобуса оказали медицинскую помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Накануне в Локтевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб спасатель, – пожарный автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Еще двоих сотрудников МЧС госпитализировали. Один из них находится в реанимации.