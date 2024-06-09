Прокуратура контролирует устранение последствий непогоды в Третьяковском районе
В том числе занимаются контролем за выплатами компенсаций
09 июня 2024, 17:40, ИА Амител
Затопленные улицы в Староалейском / "Инцидент Барнаул"
Прокуратура Алтайского края контролирует процесс устранения последствий непогоды в Третьяковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры проверят, соблюдаются ли права граждан, в том числе на выплату компенсаций.
"Прокуратура Алтайского края напоминает, что все граждане вправе обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры по месту жительства либо через интернет-приемную", – сказано в сообщении ведомства.
В селе Староалейское было подтоплено 22 приусадебных участка и 12 частных домах.
Комментарии 0