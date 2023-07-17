Пролет разрушен. Первые фото и видео повреждений Крымского моста

Пока неизвестно, каким образом был организован теракт

17 июля 2023, 12:40, ИА Амител





















Крымский мост после ЧП 17 июля / Фото: t.me/bazabazon

В результате ЧП на Крымском мосту, произошедшем ночью 17 июля, один пролет разрушен и еще один поврежден, сообщает Baza.

Ранее в Минтрансе РФ подтвердили повреждение дорожного полотна, однако опровергли информацию о разрушении опор Крымского моста – конструкции пролетов находятся на своих опорах.

Напомним, в результате ЧП погибли два человека и пострадал ребенок – семья ехала в отпуск из Нового Оскола.

По предварительным данным, произошел взрыв. Пока неизвестно, каким образом был организован теракт. По одной из версий, использовали морской дрон.