Пролет разрушен. Первые фото и видео повреждений Крымского моста
Пока неизвестно, каким образом был организован теракт
17 июля 2023, 12:40, ИА Амител
Крымский мост после ЧП 17 июля / Фото: t.me/bazabazon
В результате ЧП на Крымском мосту, произошедшем ночью 17 июля, один пролет разрушен и еще один поврежден, сообщает Baza.
Ранее в Минтрансе РФ подтвердили повреждение дорожного полотна, однако опровергли информацию о разрушении опор Крымского моста – конструкции пролетов находятся на своих опорах.
Напомним, в результате ЧП погибли два человека и пострадал ребенок – семья ехала в отпуск из Нового Оскола.
По предварительным данным, произошел взрыв. Пока неизвестно, каким образом был организован теракт. По одной из версий, использовали морской дрон.
13:43:23 17-07-2023
во времена........