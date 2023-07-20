Пропавшего в Бийске подростка ищут с помощью беспилотников

Развернута масштабная поисковая операция

20 июля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС Алтайского края участвуют в Бийске в поисках 13-летнего подростка, который 15 июля вышел из дома и не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, развернута масштабная поисковая операция. Помимо сотрудников правоохранительных органов, мальчика ищут десять сотрудников второго пожарно-спасательного отряда, специалисты государственной инспекции по маломерным судам и волонтеры, в том числе из отделения Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю.

Участники поисков обследуют территорию, береговую линию реки. Водолазы Управления по делам ГОЧС Алтайского края ведут поиски в реке Бии. Также из главка регионального МЧС прибыла группа с беспилотной авиасистемой для проведения поиска с воздуха.

Напомним, что по факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело по признакам убийства. В последний раз ребенка видели 15 июля – он вышел из дома в Бийске в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Раньше из дома он не уходил.