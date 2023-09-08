В "Лизе Алерт" рассказали, как идут поиски пропавшей девочки в Барнауле

С ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания девочки, а также оповестили местных жителей, , проживающих рядом

08 сентября 2023, 20:34, ИА Амител

Поисковый отряд "Лиза Алерт" по Алтайскому краю представил промежуточный отчет по поиску девочки, которая пропала в Барнауле. С ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания девочки, а также оповестили местных жителей, проживающих рядом.

В частности, волонтеры и правоохранители осмотрели гаражный массив, заброшенные здания на берегу Оби. На горячую линию отряда поступило более 40 звонков с предложениями помощи и свидетельствами, также звонки поступают напрямую инфоргам, все они отрабатываются и проверяются.

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ.