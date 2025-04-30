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Проспект Ленина перекроют в Барнауле в первые майские праздники

Также движение частично ограничат на площади Победы

30 апреля 2025, 12:43, ИА Амител

Машина патруля ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru
Машина патруля ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru

1 и 4 мая в Барнауле будут перекрывать движение на проспекте Ленина и площади Победы. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, ограничения связаны с проведением праздничных и спортивных мероприятий, которые посвящены Первомаю.

  • Так, 1 мая с 09:00 до 15:00 движение перекроют по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – на участке от проспекта Строителей до улицы Гоголя. На нечетной стороне проспекта Ленина перекроют участок от Строителей до Короленко.
  • 4 мая с 09:00 до 14:00 перекроют часть проезда от въезда до выезда с платной парковки у здания №10 на площади Победы.

"Барнаульская Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения", – добавили в ГАИ.

Ранее amic.ru сделал для барнаульцев подборку событий, которые состоятся в ближайшие дни, а также праздничных мероприятий в парках краевой столицы.

Транспорт выходные
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Комментарии 3

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Ростислав Бершауэр

13:36:30 30-04-2025

Это очень хорошо.

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Гость

14:11:50 30-04-2025

Ибо как сказано в писании "О спорт, ты мир!"

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Гость

16:35:59 30-04-2025

надоели

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