Также движение частично ограничат на площади Победы

30 апреля 2025, 12:43, ИА Амител

Машина патруля ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru

1 и 4 мая в Барнауле будут перекрывать движение на проспекте Ленина и площади Победы. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, ограничения связаны с проведением праздничных и спортивных мероприятий, которые посвящены Первомаю.

Так, 1 мая с 09:00 до 15:00 движение перекроют по четной стороне проезжей части проспекта Ленина – на участке от проспекта Строителей до улицы Гоголя. На нечетной стороне проспекта Ленина перекроют участок от Строителей до Короленко.

4 мая с 09:00 до 14:00 перекроют часть проезда от въезда до выезда с платной парковки у здания №10 на площади Победы.

"Барнаульская Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения", – добавили в ГАИ.

Ранее amic.ru сделал для барнаульцев подборку событий, которые состоятся в ближайшие дни, а также праздничных мероприятий в парках краевой столицы.