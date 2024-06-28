Ограничения движения связаны с ремонтом изношенных инженерных сетей в городе

28 июня 2024, 09:05, Антон Дегтярев

Схема движения транспорта на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

С 1 июля 2024 года в Барнауле в связи с ремонтом объектов тепло- и водоснабжения перекроют участок на проспекте Красноармейском, там демонтируют трамвайные пути. Ограничения движения продлятся до августа. Также в августе два раза перекроют разные стороны проспекта Ленина. Подробнее о перекрытиях и о том, как будет организовано дорожное движение в городе, представители барнаульской мэрии рассказали на брифинге 27 июня.

Какие дороги перекроют в Барнауле?

На проспекте Красноармейском работы пройдут в районе улиц Песчаной и Папанинцев. Соответственно, перекрывать проспект Красноармейский будут как раз от Папанинцев до Песчаной. И сделают это в два этапа. Первый пройдет с 1 июля по 4 августа. В этот срок будет перекрыта нечетная сторона проспекта Красноармейского, отметил гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

Затем перекроют четную сторону проспекта на том же участке – от Папанинцев до Песчаной. Работы здесь водоканал должен будет выполнить с 5 до 15 августа. При этом они постараются закончить все побыстрее, подчеркнул Полюго.

"График работ оптимально скорректирован. Возможно сокращение сроков – мы будем к этому стремиться. Вся надежда у нас на погодные условия. Мы и подрядная организация полностью готовы. Все средства у нас имеются. Работать будем с 8 утра до 10 вечера. Мы постоянно будем информировать о ходе мероприятий, будем готовы свое слово держать", – пояснил Андрей Полюго.

С 26 по 28 июля разберут даже трамвайные пути на проспекте Красноармейском, схему движения трамваев изменят.

На проспекте Ленина запланированы работы на пересечении с ул. Партизанской, с 16 по 18 августа будет перекрыта сначала четная, а с 23 по 25 августа – нечетная сторона проспекта Ленина. Это выходные дни, поэтому неудобства для жителей Барнаула будут минимальными, отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Сергей Татьянин / Фото: amic.ru

Как будут ездить машины?

Когда движение транспорта на спуск по Красноармейскому будет ограничено, альтернативными маршрутами станут узлы Красноармейский – Молодежная и Красноармейский – Партизанская, откуда личный транспорт будет выходить на дублеры проспекта Красноармейского: на проспект Социалистический, улицу Челюскинцев, пер. Ядринцева и на проспект Ленина.

"Одна полоса будет организована для движения общественного транспорта, а личный транспорт не сможет поехать по Красноармейскому на спуск. Здесь уже с проспекта Красноармейского надо будет уйти на улицы Партизанскую, Чкалова, выйти через улицы Геблера, Папанинцев, на проспект Социалистический, где у нас уже двустороннее движение, тут у нас и проспект Ленина. Можно на Крупскую уйти и дальше на Ядринцева или на Социалистический. По Молодежной можно уйти на пр. Ленина", – отметил Валерий Ведяшкин.

Во время перекрытия Ленина транспортные потоки распределят уже через проспекты Красноармейский и Комсомольский и дублирующие улицы, а именно пр. Социалистический и пер. Ядринцева.

Он подчеркнул, что мэрия будет размещать подробную информацию для водителей, и они сами смогут выбрать для себя оптимальный маршрут.

Также вместе с ГАИ власти будут мониторить ситуацию и при случае менять организацию движения на проблемных участках, если такие будут, подчеркнул Ведяшкин.

"В первые дни будет напряженность. Потом водители уже адаптируются, так как они заранее будут понимать, где участок перекрытия. Мы максимально проинформируем жителей, чтобы они уже заблаговременно выбирали маршруты, чтобы для них понедельник не стал тяжелым. Поэтому мы будем такую информационную работу проводить", – сказал Ведяшкин.

Валерий Ведяшкин / Фото: amic.ru

Как будет ходить общественный транспорт?

При перекрытии нечетной стороны проспекта Красноармейского движение автобусов изменят от ул. Крупской до ул. Чкалова, рассказал глава городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

"Движение транспорта и автобусов будет изменено от улицы Крупской до Чкалова по встречной стороне проезжей части проспекта Красноармейского. Для этого полоса для общественного транспорта будет выделена отдельными техническими средствами, водоналивными блоками. Соответственно, будут выбраны альтернативные пути маршрута", – отметил он.

Движение трамваев изменят на проспекте Красноармейском на два дня, с 26 по 28 июля, когда на проспекте Красноармейском демонтируют пути. Это коснется трамвайных маршрутов № 1, 4 и 7.

Маршрут № 1 сократят до станции "Депо № 1". То есть трамвай пойдет прямо по ул. Северо-Западной, и с пр. Калинина уже поедет не на проспект Ленина, а на Антона Петрова и далее на ул. Советской Армии, пр. Коммунаров и к "Депо № 1".

"Четверка" отправится по короткому маршруту: ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы.

Трамвай № 7 пойдет через ул. Челюскинцев, то есть по маршруту Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия и далее как обычно. Это та же схема, которая была во время реконструкции путепровода, подчеркнул Ведяшкин.

Пресс-конференция в барнаульской мэрии / Фото: amic.ru

На проспекте Ленина изменится движение автобуса № 41. Он не будет с Партизанской сразу уходить на пр. Ленина, а дойдет до ул. Анатолия, развернется и поедет по своему маршруту. Так что все свои остановки он сохранит.

На четной и нечетной сторонах проспекта Ленина движение транспорта организуют по ул. Чкалова и ул. Никитина.

"Транспорт на спуске к площади Баварина будет уходить на ул. Чкалова, пр. Комсомольский, с Комсомольского – на Никитина, с Никитина – на пр. Ленина. При перекрытии другой стороны, в сторону площади Октября, общественный транспорт также будет уходить с Ленина на Никитина, пойдет по пр. Комсомольскому и выйдет на Чкалова", – отметил Ведяшкин.

Троллейбусы по пр. Ленина во время перекрытия ходить не будут вообще, потому что контактная сеть не позволяет оптимизировать их маршрут, пояснил чиновник. Они будут следовать до площади Победы. Это касается троллейбусов № 1 и 7.

Почему перекрывают проспекты?

Проспекты Ленина и Красноармейский перекрывают для того, чтобы подготовить город к зимнему отопительному сезону. И неотъемлемой частью подготовки является капитальный ремонт инженерных сетей.

"Ресурсоснабжающими организациями проведен анализ состояния этих участков и сделан вывод, что очень важные для города объекты, которые находятся под проспектами Красноармейский и Ленина, нуждаются в ремонте. Это связано не только с тем, что могут быть повреждения на этих сетях, например, в зимний период. Но также может быть небезопасно движение транспорта, пешеходов в этих местах. Банально могут быть провалы на этих участках. Все делается для безопасности передвижения и чтобы население не осталось в мороз без тепла", – пояснил Сергей Татьянин.

К 1 сентября планируется завершить вообще все работы, включая благоустройство.

Пресс-конференция в барнаульской мэрии / Фото: amic.ru

Какие работы планируются на Красноармейском?

В первую очередь будет проведена модернизация канализационного коллектора № 6 на проспекте Красноармейском. Там запланирована и реконструкция сети ливневой канализации, которая занимает порядка 40 метров под проезжей частью проспекта. На этом же участке планируется техническое перевооружение тепловой сети диаметром 500 миллиметров, отметил Сергей Татьянин. Рабочие заменят железобетонные конструкции и реконструируют две тепловые камеры – с четной и нечетной стороны проспекта Красноармейского, отметил директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс.

Он рассказал, что работы планировали в течение двух лет, но из-за реконструкции путепровода на Новом рынке заняться сетями на пр. Красноармейском "тепловикам" не разрешали. Теперь же время пришло. И проблема не только в аварийном состоянии труб, но и в плохом состоянии железобетонных конструкций, которые надо менять.

Работы будут выполнены с 20 июля по 30 августа – они синхронизированы с водоканалом. С 23 по 28 июля рабочие будут заниматься нечетной стороной проспекта Красноармейского (на спуске). В ходе них будет и демонтаж трамвайных путей, под которыми проложат тепловые сети. На втором этапе, с 5 по 10 августа, "тепловики" займутся уже четной стороной Красноармейского (на подъеме).

Пресс-конференция в барнаульской мэрии / Фото: amic.ru

Что сделают на проспекте Ленина?

На пересечении проспекта Ленина с ул. Партизанской проведут техническое перевооружение тепловой сети. В частности, увеличат диаметр трубопровода.

"Сейчас проложен трубопровод диаметром 300 мм, а будет укладываться 500 мм. Это связано в первую очередь с развитием города в нижней части проспекта Ленина. Это Речной вокзал, улица Промышленная, Короленко, Гоголя, Чехова, все стройки будут завязаны на трубопровод. А второе – это также аварийное состояние железобетонных конструкций под проспектом Ленина. Конструкции надо менять", – отметил Александр Гросс.

По его словам, на проспекте Ленина работы будут идти два месяца – с 1 июля по 31 августа. В этот срок они будут на ул. Партизанской от проспекта Ленина до ул. Горького. На ул. Партизанской в районе пересечения с пешеходной аллеей на пр. Ленина работы пройдут с 5 по 18 августа. И непосредственно на самом проспекте Ленина все мероприятия будут проводиться на четной стороне – с 16 по 18 августа, а на нечетной – с 23 по 25 августа. Работать на объекте компания будет круглосуточно, отметил Гросс.

Андрей Полюго (слева) и Александр Гросс (справа) / Фото: amic.ru

Сколько будет стоить ремонт сетей?

В этом году на ремонт сетей ресурсоснабжающие организации предусмотрели более 3,6 млрд рублей. В бюджете Барнаула дополнительно заложено еще более 110 млн рублей на ремонт 21 участка бесхозных инженерных сетей, либо тех, которые находятся в муниципальной собственности и не переданы на обслуживание специализированным организациям, отметил Сергей Татьянин.

Всего же в этом году будет выполнен ремонт почти 24 километров тепловых, более 10 километров водопроводных и канализационных и 87 километров электрических сетей, отметил он.

Так все это будет в одно время с перекрытием Павловского тракта?

Да. Эти работы и перекрытия наслаиваются друг на друга. На Павловском тракте стартовала масштабная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения реализации инвестиционного проекта на территории АО БМК "Меланжист Алтая". Планируется реконструировать сети водоснабжения от Павловского тракта до проспекта Калинина общей протяженностью примерно 3,5 км. С 16 июня уже перекрыта крайняя правая полоса Павловского тракта при повороте на ул. Сельскохозяйственную (близ здания МФЦ). С 21 июня закрыта ул. Новороссийская в районе Павловского тракта.

С 28 июля городские власти закроют крайнюю правую полосу Павловского тракта (при движении из центра) на его пересечении с ул. Новороссийской. Там будет использована схема реверсивного движения. При этом реверсивных светофоров или полос там не будет, власти поставят переносные наливные блоки. Эти работы завершат до 1 ноября 2024 года.

На втором этапе планируется реконструкция канализационного коллектора. А именно под дорожным полотном на ул. Кулагина проложат сеть методом микротоннелирования. На период работ будет предложена временная схема движения транспорта по улицам Кулагина, Маяковского, Ткацкой и по проспекту Калинина. Завершат работы на этом участке в октябре 2025 года.