Против экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева возбудили третье уголовное дело
Третьей статьей Шеломенцева стала легализация (отмывание) денег в крупном размере
05 июля 2024, 10:35, ИА Амител
Третье уголовное дело возбудили против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева. Ему вменяют легализацию (отмывание) полученных преступным путем денег в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Это следует из релиза, опубликованного в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.
С чем связана третья статья об отмывании денег, пока неизвестно. Она предполагает штраф до 200 тысяч рублей или в размере доходов осужденного от года до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев.
Отметим, что Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку на общую сумму 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. За деньги и имущество чиновник обязался покровительствовать Бесчастному и позволить ему беспрепятственно перевозить пассажиров, хотя нужных автобусов для этого у него не было.
Затем против Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), оно было соединено в производство с основным уголовным делом. Тогда следователь по делу рассказал журналисту amic.ru, что второй эпизод напрямую не связан с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному.
Сейчас по всем трем статьям Шеломенцев проходит в качестве обвиняемого.
Шеломенцев находится под стражей с 12 января. Несколько раз он пытался оспорить меру пресечения, однако судья оставил решение в силе. Следующее продление меры пресечения Шеломенцеву состоится 5 июля 2024 года.
Кроме того, скоро перед судом предстанет и предприниматель Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки Шеломенцеву. По уголовному дело арестовали его имущество на сумму более 52 млн рублей, включая три легковых авто и 16 автобусов. Когда начнется суд, пока неизвестно.
10:45:03 05-07-2024
Чудны дела в администрации г. Барнаула. Автобусов нет, а перевозчик есть. И чиновник сыт, и перевозчик доволен. А ЛЮДИ как же??? И ведь с общественным транспортом так и продолжается беспредел - вонючие, тесные, пыльные, душные, не выдерживающие никакое расписание, с бескультурным хамоватым персоналом автобусы продолжают "радовать" жителей города. Есть, конечно, исключения. Но это только исключения.
10:53:44 05-07-2024
Погнали наши городских...
11:13:15 05-07-2024
Может администрации города пора пересмотреть ценообразование проезда в сторону уменьшения? Ведь если существуют взятки, значит пассажироперевозчики не терпят убытки, как пытаются это представить. И почему до сих пор не во всех автобусах есть терминалы?! Пока их не будет, реальную прибыль невозможно посчитать. А так: Одна Бабка Сказала, а в мэрии поверили!
11:43:24 05-07-2024
Гость (11:13:15 05-07-2024) Может администрации города пора пересмотреть ценообразование... Ну что вы в самом деле, администрация и пассажироперевозчики работают в паре - одни "делают деньги" другие их прикрывают и создают условия, очевидно же.
11:21:02 05-07-2024
Антошу надо распотрошить автобусов на 5!!! Новых. А если 10- вообще простить и опустить!
12:11:04 05-07-2024
Гость (11:21:02 05-07-2024) Антошу надо распотрошить автобусов на 5!!! Новых. А если 10-... А это вполне вариант. Ведь наказание должно идти на ползу общества. И таких "антош" в разных комитетах наберётся прилично. Так и выправится ситуация с ОТ. Только ОТ надо вернуть в государственные руки, как в Москве. Тогда и спрос будет с мэра и его подчиненных.
11:35:14 05-07-2024
И ведь всё это он проворачивал исключительно единолично, никто в мэрии даже не подозревал и само-собой не участвовал! Верю.
12:00:30 05-07-2024
А это тот красавчик который нам рассказывал про строительство путепровода на Ленина? На автобусах говорите на варился, там на несколько лярдов работы, распотрошить бы еще и этот курятник или там поболее суммы будут?