Против экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева возбудили третье уголовное дело

Третьей статьей Шеломенцева стала легализация (отмывание) денег в крупном размере

05 июля 2024, 10:35, ИА Амител

Антон Шеломенцев в суде / Фото: amic.ru

Третье уголовное дело возбудили против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева. Ему вменяют легализацию (отмывание) полученных преступным путем денег в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Это следует из релиза, опубликованного в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

С чем связана третья статья об отмывании денег, пока неизвестно. Она предполагает штраф до 200 тысяч рублей или в размере доходов осужденного от года до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех месяцев.

Отметим, что Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку на общую сумму 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. За деньги и имущество чиновник обязался покровительствовать Бесчастному и позволить ему беспрепятственно перевозить пассажиров, хотя нужных автобусов для этого у него не было.

Затем против Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), оно было соединено в производство с основным уголовным делом. Тогда следователь по делу рассказал журналисту amic.ru, что второй эпизод напрямую не связан с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному.

Сейчас по всем трем статьям Шеломенцев проходит в качестве обвиняемого.

Шеломенцев находится под стражей с 12 января. Несколько раз он пытался оспорить меру пресечения, однако судья оставил решение в силе. Следующее продление меры пресечения Шеломенцеву состоится 5 июля 2024 года.

Кроме того, скоро перед судом предстанет и предприниматель Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки Шеломенцеву. По уголовному дело арестовали его имущество на сумму более 52 млн рублей, включая три легковых авто и 16 автобусов. Когда начнется суд, пока неизвестно.