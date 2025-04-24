Провал на месте тротуара появился в центре Барнаула

Место огородили лентой

24 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Провал на Молодежной / Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула на месте тротуара образовался крупный провал, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

Яма появилась у дома № 1 по улице Молодежной. Место огородили лентой. Женщина при этом утверждает, что провал продолжает увеличиваться.

Несколько дней назад на этой же улице под асфальт провалился автомобиль. Еще одна яма на проезжей части образовалась в переулке Ядринцева.

24 апреля под асфальтом частично оказалась машина на пересечении Молодежной и проспекта Социалистического.