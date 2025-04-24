Провал на месте тротуара появился в центре Барнаула
Место огородили лентой
24 апреля 2025, 11:15, ИА Амител
Провал на Молодежной / Фото: "Инцидент Барнаул"
В центре Барнаула на месте тротуара образовался крупный провал, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
Яма появилась у дома № 1 по улице Молодежной. Место огородили лентой. Женщина при этом утверждает, что провал продолжает увеличиваться.
Несколько дней назад на этой же улице под асфальт провалился автомобиль. Еще одна яма на проезжей части образовалась в переулке Ядринцева.
24 апреля под асфальтом частично оказалась машина на пересечении Молодежной и проспекта Социалистического.
11:22:45 24-04-2025
Морлоки полезут
12:47:05 24-04-2025
Врата приисподни раскрылись! Покайтесь, грешники!
08:52:45 25-04-2025
Гость (12:47:05 24-04-2025) Врата приисподни раскрылись! Покайтесь, грешники! ... Так правильно, по адресу Молодежная, 1 находится Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Вот АД к ним и подбирается, с таким, блин, регулированием)
16:53:12 24-04-2025
Что-то на Молодёжной прям беда... уже ездить там боюсь