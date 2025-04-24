В центре Барнаула автомобиль провалился "под землю"
Произошло это на пешеходном переходе
24 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
Автомобиль провалился в Барнауле / Фото: предоставлено читателем amic.ru
В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического под автомобилем провалился асфальт.
"Прямо на пешеходном переходе машина провалилась под землю", – рассказал наш читатель.
Напомним, несколько дней назад также на улице Молодежной под асфальт провалился автомобиль. Владелец машины отметил, что произошло это во время парковки, перед происшествием на участке дороги была небольшая лужа. Еще одна яма на проезжей части образовалась в переулке Ядринцева.
10:14:43 24-04-2025
прям ПОД землю или громкие заголовки
10:20:07 24-04-2025
Город проваливается в ад.
11:11:45 24-04-2025
Гость (10:20:07 24-04-2025) Город проваливается в ад.... Фигня. Вынернем в Австралии. Не пропадем - Будем кенгуров гонять.
11:22:17 24-04-2025
Гость (10:20:07 24-04-2025) Город проваливается в ад.... Морлоки копают ловушки. Мяса надо
20:33:39 24-04-2025
Гость (11:22:17 24-04-2025) Морлоки копают ловушки. Мяса надо... Элои не живут на Молодежной.
12:06:14 24-04-2025
Мужчина 75 лет рассказывал про озеро на Молодежной-Социалистическом. В детстве, говорит. бегали на это озеро.
22:07:48 24-04-2025
Гость (12:06:14 24-04-2025) Мужчина 75 лет рассказывал про озеро на Молодежной-Социалист... Ну да. Самое высокое место в городе. Озеро. Высокогорное.