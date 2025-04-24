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В центре Барнаула автомобиль провалился "под землю"

Произошло это на пешеходном переходе

24 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Автомобиль провалился в Барнауле / Фото: предоставлено читателем amic.ru
Автомобиль провалился в Барнауле / Фото: предоставлено читателем amic.ru

В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического под автомобилем провалился асфальт.

"Прямо на пешеходном переходе машина провалилась под землю", – рассказал наш читатель.

Напомним, несколько дней назад также на улице Молодежной под асфальт провалился автомобиль. Владелец машины отметил, что произошло это во время парковки, перед происшествием на участке дороги была небольшая лужа. Еще одна яма на проезжей части образовалась в переулке Ядринцева.

Барнаул Дороги Авто

Комментарии 7

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Гость

10:14:43 24-04-2025

прям ПОД землю или громкие заголовки

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Гость

10:20:07 24-04-2025

Город проваливается в ад.

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Musik

11:11:45 24-04-2025

Гость (10:20:07 24-04-2025) Город проваливается в ад.... Фигня. Вынернем в Австралии. Не пропадем - Будем кенгуров гонять.

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Гость

11:22:17 24-04-2025

Гость (10:20:07 24-04-2025) Город проваливается в ад.... Морлоки копают ловушки. Мяса надо

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Musik

20:33:39 24-04-2025

Гость (11:22:17 24-04-2025) Морлоки копают ловушки. Мяса надо... Элои не живут на Молодежной.

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Гость

12:06:14 24-04-2025

Мужчина 75 лет рассказывал про озеро на Молодежной-Социалистическом. В детстве, говорит. бегали на это озеро.

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Гость

22:07:48 24-04-2025

Гость (12:06:14 24-04-2025) Мужчина 75 лет рассказывал про озеро на Молодежной-Социалист... Ну да. Самое высокое место в городе. Озеро. Высокогорное.

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