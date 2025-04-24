В центре Барнаула автомобиль провалился "под землю"

Произошло это на пешеходном переходе

24 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Автомобиль провалился в Барнауле / Фото: предоставлено читателем amic.ru

В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического под автомобилем провалился асфальт.

"Прямо на пешеходном переходе машина провалилась под землю", – рассказал наш читатель.

Напомним, несколько дней назад также на улице Молодежной под асфальт провалился автомобиль. Владелец машины отметил, что произошло это во время парковки, перед происшествием на участке дороги была небольшая лужа. Еще одна яма на проезжей части образовалась в переулке Ядринцева.