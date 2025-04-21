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В центре Барнаула легковой автомобиль провалился под асфальт

Со слов водителя, машина попала в яму во время парковки

21 апреля 2025, 16:05, ИА Амител

Асфальт / Фото: unsplash.com / ACatInABox
Асфальт / Фото: unsplash.com / ACatInABox

В Барнауле на улице Молодежной под асфальт провалился легковой автомобиль. Как утверждает водитель, никаких предупреждений об аварийности данного участка дороги не было. Об этом сообщает "Катунь 24".

Инцидент произошел по ул. Молодежной, 12. Со слов владельца машины, она попала в яму в момент парковки. Перед происшествием на участке дороги была небольшая лужа.

"Здесь круглогодично ставят машины и никогда не было никаких происшествий. Не было никаких ограждений и знаков, что здесь находится аварийное место. Тут даже столб есть, предназначенный для таких знаков, но он не поспособствовал предупреждению", – поделилась водитель машины с "Катунь 24".

Владелец автомобиля вызвал на место происшествия экипаж ДПС. Также он планирует обратиться в суд.

Подробности происшествия уточняют.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 7

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Гость

16:10:20 21-04-2025

А фото почему нет?

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Гость

16:19:01 21-04-2025

Гость (16:10:20 21-04-2025) А фото почему нет?... Чтоб сами додумали и представили весь апокалиптический факт

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Musik

18:06:50 21-04-2025

Зыбучий осфальт.
Как теперь из дома выходить?

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Гость

19:03:22 21-04-2025

Musik (18:06:50 21-04-2025) Зыбучий осфальт. ... Не надо материться на осфальт

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Musik

10:34:08 22-04-2025

Гость (19:03:22 21-04-2025) Не надо материться на осфальт... мусье филолог недорезаный? 8-)))

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Гость

18:47:19 21-04-2025

Так вызвалА? Или владелеЦ ?

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гость

21:31:32 21-04-2025

Гость (18:47:19 21-04-2025) Так вызвалА? Или владелеЦ ? ... А вас не смутило, что Водитель Поделилась. По вашему должно быть Водительница?)) Учите русский или загуглите хотя бы.

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