В центре Барнаула легковой автомобиль провалился под асфальт

Со слов водителя, машина попала в яму во время парковки

21 апреля 2025, 16:05, ИА Амител

Асфальт / Фото: unsplash.com / ACatInABox

В Барнауле на улице Молодежной под асфальт провалился легковой автомобиль. Как утверждает водитель, никаких предупреждений об аварийности данного участка дороги не было. Об этом сообщает "Катунь 24".

Инцидент произошел по ул. Молодежной, 12. Со слов владельца машины, она попала в яму в момент парковки. Перед происшествием на участке дороги была небольшая лужа.

"Здесь круглогодично ставят машины и никогда не было никаких происшествий. Не было никаких ограждений и знаков, что здесь находится аварийное место. Тут даже столб есть, предназначенный для таких знаков, но он не поспособствовал предупреждению", – поделилась водитель машины с "Катунь 24".

Владелец автомобиля вызвал на место происшествия экипаж ДПС. Также он планирует обратиться в суд.

Подробности происшествия уточняют.