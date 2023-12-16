Проверка из-за избиения барнаульской медсестры обернулась делом и представлением МВД
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на недостаточность травм. Следователи посчитали иначе, а прокуратура не оценила действия правоохранителей
16 декабря 2023, 08:01, ИА Амител
Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки информации об избиении медицинской работницы в Краевой клинической больнице Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в социальных сетях женщина рассказала, что на нее во время работы напал пациент. Мужчина стал ее душить и выдергивать волосы. Несмотря на нападение, полиция не стала возбуждать уголовное дело, сославшись на недостаточность побоев для этого.
Следователи провели проверку – она находилась на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. И основания для уголовного дела нашлись – его возбудили по ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности").
По информации следствия, на медсестру напал 72-летний мужчина. Он лечился в стационаре и пытался открыть окно в отделении. Медсестра сделала замечание и в ответ на это он стал ее душить и бить. Сейчас следователи собирают доказательства по факту происшествия.
Отметим, что проверку по инциденту вела и алтайская прокуратура – поручение дал прокурор региона Антон Герман. Как рассказала помощник главы регионального надзорного ведомства Мария Антошкина, разбирательство уже завершено – по его итогам в МВД внесли представление. Ход расследования контролируется сотрудниками надзорного ведомства.
08:30:03 16-12-2023
Ужасно. Не достаточно побоев. Видимо надо,чтобы до полусмерти . До без сознания. Так что-ли?
12:50:26 16-12-2023
Так.Понятно. Если до Бастрыкина не дошла информация, ничего делать не надо. Гуляй, следаки. Известно будет,чем все закончится?
12:56:41 16-12-2023
обычные убийства пациентов медсёстрами не очень расследуются, а тут действительно интересный случай, особенно если установлена попытка убийства