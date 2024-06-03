"Прятал лицо". Как продлевали арест возможному "политеховскому" маньяку Манишину

Фото и видео с заседания в Калманском суде

03 июня 2024, 17:12, ИА Амител

В понедельник, 3 июня, в Калманском суде на шесть месяцев, до 21 ноября, продлили срок содержания под стражей Виталию Манишину, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек. Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка должно начаться через две недели: 17 июня. Суд решил, что все заседания будут проходить в закрытом режиме.

Как отметил наш корреспондент, во время заседания Манишин всегда старался спрятать лицо: натягивал капюшон, отворачивался от всех, смотрел в стену или наклонял голову.

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru

Впрочем, несколько раз удалось поймать мрачное лицо Манишина, его холодный взгляд.

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru

Что происходило до заседания, во время и после – в нашей видеогалерее.

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Видео: amic.ru