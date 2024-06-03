"Прятал лицо". Как продлевали арест возможному "политеховскому" маньяку Манишину
Фото и видео с заседания в Калманском суде
03 июня 2024, 17:12, ИА Амител
В понедельник, 3 июня, в Калманском суде на шесть месяцев, до 21 ноября, продлили срок содержания под стражей Виталию Манишину, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек. Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка должно начаться через две недели: 17 июня. Суд решил, что все заседания будут проходить в закрытом режиме.
Как отметил наш корреспондент, во время заседания Манишин всегда старался спрятать лицо: натягивал капюшон, отворачивался от всех, смотрел в стену или наклонял голову.
Впрочем, несколько раз удалось поймать мрачное лицо Манишина, его холодный взгляд.
Что происходило до заседания, во время и после – в нашей видеогалерее.
17:49:01 03-06-2024
Эту тварь время. Пулю в лоб. Взгляд у него холодный - волчий.
18:59:18 03-06-2024
Забрали бы кофту у него - такая себе реклама России((
23:30:59 03-06-2024
Гость (18:59:18 03-06-2024) Забрали бы кофту у него - такая себе реклама России((... А выдать экипировку сборн6ой Таджикистана ?
19:12:55 03-06-2024
Наказывать надо не только этого маньяка, а и тех, кто его "просрал" и вынудил невиновного человека совершить самоубийство. А они все на хорошей пенсии, звездочки протирают и лыбятся кристально чистым взглядом.
22:55:58 03-06-2024
Согласен - полиция обложалась по полной со своими гестаповскими методами ! Их работать из под палки не заставишь - только показания выбивать умеют!!! А сейчас все довольные сидят - невиновного человека загубили ! Одни маты в сторону такой полиции
07:44:45 04-06-2024
А когда будет суд на теми, кто довел невиновного человека до самоубийства???
12:30:51 04-06-2024
Гость (07:44:45 04-06-2024) А когда будет суд на теми, кто довел невиновного человека до... Да не факт еще, что самоубийство. Вполне возможно ему помогли выпрыгнуть, когда поняли, что доказать вину не смогут.