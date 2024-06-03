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"Прятал лицо". Как продлевали арест возможному "политеховскому" маньяку Манишину

Фото и видео с заседания в Калманском суде

03 июня 2024, 17:12, ИА Амител

В понедельник, 3 июня, в Калманском суде на шесть месяцев, до 21 ноября, продлили срок содержания под стражей Виталию Манишину, которого обвиняют в убийствах 11 женщин и девушек. Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка должно начаться через две недели: 17 июня. Суд решил, что все заседания будут проходить в закрытом режиме.

Как отметил наш корреспондент, во время заседания Манишин всегда старался спрятать лицо: натягивал капюшон, отворачивался от всех, смотрел в стену или наклонял голову.

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru

Впрочем, несколько раз удалось поймать мрачное лицо Манишина, его холодный взгляд.

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru

Что происходило до заседания, во время и после – в нашей видеогалерее.

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Видео: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край суд громкое дело политеховский маньяк
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Комментарии 7

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Тратят на

17:49:01 03-06-2024

Эту тварь время. Пулю в лоб. Взгляд у него холодный - волчий.

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Гость

18:59:18 03-06-2024

Забрали бы кофту у него - такая себе реклама России((

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Гость

23:30:59 03-06-2024

Гость (18:59:18 03-06-2024) Забрали бы кофту у него - такая себе реклама России((... А выдать экипировку сборн6ой Таджикистана ?

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Гость

19:12:55 03-06-2024

Наказывать надо не только этого маньяка, а и тех, кто его "просрал" и вынудил невиновного человека совершить самоубийство. А они все на хорошей пенсии, звездочки протирают и лыбятся кристально чистым взглядом.

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Гость

22:55:58 03-06-2024

Согласен - полиция обложалась по полной со своими гестаповскими методами ! Их работать из под палки не заставишь - только показания выбивать умеют!!! А сейчас все довольные сидят - невиновного человека загубили ! Одни маты в сторону такой полиции

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Гость

07:44:45 04-06-2024

А когда будет суд на теми, кто довел невиновного человека до самоубийства???

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Гость

12:30:51 04-06-2024

Гость (07:44:45 04-06-2024) А когда будет суд на теми, кто довел невиновного человека до... Да не факт еще, что самоубийство. Вполне возможно ему помогли выпрыгнуть, когда поняли, что доказать вину не смогут.

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