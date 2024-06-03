Манишину, обвиняемому в убийствах 11 женщин, продлили арест на шесть месяцев

Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка должно начаться 17 июня

03 июня 2024, 15:37, ИА Амител

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в понедельник, 3 июня, в Калманском суде прошло первое заседание по делу Виталия Манишина, которого подозревают в убийствах 11 женщин и девушек, сообщил корреспондент amic.ru.

"Прокурор предложил продлить срок содержания под арестом на шесть месяцев – до 21 ноября", – рассказал наш корреспондент из зала суда.

Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка должно начаться через две недели: 17 июня. Заседания будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, в СИЗО Манишин находится с мая 2023 года. Целый год меру пресечения ему продлевали в Октябрьском районном суде. Однако в мае 2024 года в Октябрьский районный суд не поступил запрос о продлении срока содержания Манишина под стражей. Все потому, что дело передали в Калманский районный суд для рассмотрения по существу. Манишина будут судить в Калманском районе, потому что именно там он жил и, по версии следствия, совершал убийства.

Пожизненного наказания он, скорее всего, избежит, так как срок давности по делу давно прошел, рассказали ранее в региональном СК.

Манишина задержали по подозрению в убийстве и попытке изнасилования, которые произошли 16 сентября 1989 года. Следствие считает, что тогда его жертвой стала 17-летняя Людмила Обидина. С ней он проводил время в одной компании, а затем остался с девушкой наедине, и больше ее никто не видел. На допросах Манишин признался и в совершении других преступлений, в том числе в убийствах "политеховского" маньяка. Кто именно стал жертвами Виталия Манишина, можно прочитать здесь. Следователи не исключают, что он может быть причастен и к другим преступлениям.