Подозреваемый по делу "политеховского" маньяка Виталий Манишин скоро предстанет перед судом

23 мая 2024, 15:25, Антон Дегтярев

Пресс-конференция по делу "политеховского" маньяка / Фото: Антон Дегтярев

Виталий Манишин, который подозревается в преступлениях "политеховского" маньяка (в убийстве 11 девушек и женщин), может быть причастен и к другим убийствам. Пока такие факты не выявлены, но следователи продолжат работу по делу. При этом пожизненного срока Манишин, скорее всего, не получит. Все решит суд, который начнется уже скоро. Об этом рассказали представители Следственного комитета и МВД на пресс-конференции 23 мая. Там они поделились подробностями резонансного дела загадочного "политеховского" маньяка, которого не могли найти 23 года.

"Он искал подход к каждой девушке, находил свою ниточку"

Следователь по особо важным делам алтайского Следственного комитета Иван Зеленский (он занимался этим делом) пояснил, что Виталий Манишин имел свободный график и в пользовании у него был автомобиль – белая "шестерка" (ее он продал в ноябре 2000 года). Поэтому мог свободно отлучаться с работы и ездить "знакомиться" с девушками. По версии следствия, при знакомстве он предлагал решить вопросы, связанные с поступлением в вуз и дальнейшим обучением, обещал оказывать материальную поддержку девушкам.

"Почти все потерпевшие – вчерашние школьницы. Они могли следовать установкам – например, слушаться старших. И человек прилично одетый, представляющийся лицом, которое имеет связи и может помочь, привлекал к себе внимание. Тогда у людей были другие убеждения, коррупционная составляющая могла быть, люди были в стрессовом состоянии. У каждой девушки был свой мотив вступить с Манишиным в диалог. И он искал подход к каждой, находил свою ниточку. Если кто-то отказывался разговаривать, он не разговаривал. Одна из таких бесед заняла у него около двух часов. Сказал, что может помочь, познакомить с человеком, который находится на даче, за городом", – пояснил Зеленский.

Вузы Манишин выбирал, потому что там много несовершеннолетних девушек, с которыми легко можно заговорить и без труда их заболтать. Эта схема работала, поэтому Манишин ее придерживался, объяснил Зеленский.

Аграрный университет он выбрал потому, что учился там. А в "политех" Манишин должен был пойти на курсы переподготовки руководящих кадров. Он прошел вступительные испытания, но в итоге не стал там учиться.

"Находясь в стенах вуза, он понял, сколько там красивых девчонок, которые легко шли на контакт, и не составляло труда с ними побеседовать. И он принял решение идти туда. Тем более там большая концентрация народа, и затеряться в этой общей массе можно было легко", – отметил Зеленский.

Девушки шли с Манишиным добровольно, поэтому выбирать пути отхода ему было не нужно, отметил замруководителя Следственного управления алтайского Следкома Александр Жеребцов. В вузах он ориентировался и понимал, где находится вход и выход и какие корпуса есть в вузе.

Следователь Иван Зеленский/ Фото: Антон Дегтярев

Маньяк изнасиловал всех убитых девушек?

Изнасилования среди убитых маньяком девушек и женщин не было в трёх случаях из 11. Первая жертва в 1989 году оказала ему серьезное сопротивление, и Манишин ее просто задушил, сказал Зеленский. Также одну из абитуриенток он также не смог изнасиловать, так как девушка оказала ему сопротивление.

Не насиловал маньяк и 53-летнюю женщину. Манишин убил ее вообще не из-за сексуального мотива. В этот день выискивал абитуриенток, но увидел женщину, которая имела при себе деньги. Их она хотела передать кому-то из приемной комиссии за поступление дочери в вуз.

"Она никого там не знала и ходила, выискивала какие-то контакты. Манишин решил на этом сыграть. Он представился, заговорил, деньги были переданы, и было совершено убийство", – отметил он.

При этом Манишина в вузах видели, заверил следователь. Зеленский отметил, что в свидетельских показаниях есть результаты опознаний и показания свидетелей, которые заметили Манишина в политехническом университете.

Способ убийства в виде удушения Манишин выбрал, потому что "это один из наиболее легких способов причинить смерть, который не оставляет следов". Душил жертв он руками, фрагментом веревки, ремнем безопасности автомобиля и брючным ремнем.

Виталий Манишин / Фото: Следком Алтайского края

"Он предполагал, что рано или поздно за ним придут"

Александр Жеребцов рассказал, что после самоубийства главного подозреваемого по делу Александра Анисимова в 2000 году у Манишина появился шанс отвести от себя подозрения и "выйти из ситуации сухим, спихнуть деяния на другого человека". Также остановить убийства заставили стресс и страх, который испытывал Манишин, подчеркнул следователь Зеленский.

"Он испытывал страх, и когда случилась ситуация с Анисимовым, это был фактор, который его остановил. Он подумал, что для общества Анисимов будет преступником и про него забудут. Однако он предполагал, что рано или поздно за ним придут", – отметил Зеленский.

При этом Манишин старался забыть о совершенных преступлениях, сказал начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений против личности МВД России по Алтайскому краю Олег Колесников. По его словам, у Манишина даже изъяли буклеты "Как стереть себе память?".

Следователь Иван Зеленский отметил, что за 24 года у Манишина не было желания вернуться к преступлениям.

Александр Жеребцов (в центре)/ Фото: Антон Дегтярев

Как нашли убийцу?

Следователи вышли на Манишина в ходе расследования убийства 1989 года в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Главным подозреваемым стал Манишин, который был последним, кто общался с жертвой. В мае 2023 года его задержали. На допросах по этому эпизоду обнаружилась связь Манишина с преступлениями "политеховского" маньяка, которые произошли в 1999 и 2000 годах.

При этом первое преступление 1989 года было совершено спонтанно, а остальные планировались.

"Оно было вызвано отказом девушки в его предложении к интимной близости. И у него еще не было склонности к совершению убийств", – отметил следователь.

В ходе расследования Манишин признался в 11 убийствах. В основу доказательств легли судебно-медицинские экспертизы, сообщил замруководителя отдела криминалистики алтайского Следкома Роман Шаповал.

Сотрудники милиции, которые занимались делом в "нулевые" годы, на этот раз не привлекались к работе, но следствие с ними сотрудничало. И правоохранители пользовались информацией, которую добыли тогда.

Однако окончательное решение о том, раскрыто дело или нет, примет суд. Сейчас же за Манишиным строго следят, чтобы исключить случаи суицида, отметил врио начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Марк Левин.

Виталий Манишин за решеткой / Фото: Следком Алтайского края

"У него есть скелеты в шкафу"

Следователь Иван Зеленский рассказал, что Манишин активно сотрудничал со следствием и рассказывал детали преступления. Сотрудничать он согласился, когда Манишин предъявили доказательства его причастности у убийствам и результаты "полиграфа". От Манишина следователи узнали и новые детали, которые ранее им не были известны.

"Такими данными мог обладать только тот, кто совершал преступления. Он указал на останки, которые ранее не были найдены. Это потерпевшая Вознюк Лилиана Владимировна, абитуриентка политехнического университета", – подчеркнул следователь.

Зеленский отметил, что Манишин грамотный и образованный, умеет говорить и формулировать вопросы, он располагает к общению и умеет убеждать.

"Внешне он производит впечатление нормального человека. Но опять же у него есть скелеты в шкафу, которые он не показывал, тщательно маскировал внешним поведением. Совершение преступлений планировалось", – сказал Зеленский.

При этом Манишин вел себя обычно и был нормальным семьянином, хотя проблемы с супругой у него имелись, сказал следователь. И никому о своих преступлениях он не рассказывал.

Какой мотив был у Манишина?

У Манишина был сексуальный мотив, пояснили в Следкоме. Он хотел изнасиловать жертв, а убивал их для сокрытия преступления. При этом Манишин был признан вменяемым.

Пресс-конференция по делу "политеховского" маньяка / Фото: amic.ru

"Манишин может быть причастен и к другим преступлениям"

10 из 11 жертв нашли в Калманском районе, пояснил следователь. В Родинском районе обнаружили тело только первой девушки, убитой в 1989 году. Следователи предполагают, что убийств может быть и больше 11, но подтверждений этому пока нет.

"У нас есть основания предполагать, что Манишин может быть причастен и к другим преступлениям. Работа продолжается, но достоверных данных, которые бы указывали на причастность еще к каким-то преступлениям, пока нет", – рассказал замруководителя Следственного управления алтайского Следкома Александр Жеребцов.

Однако он отметил, что между убийствами проходило достаточно большое количество времени, и следователи не уверены, что за этот период не совершались другие преступления.

Почему дело направили в Калманский районный суд?

Дело направили в Калманский районный суд, потому что большинство эпизодов были совершены на территории Калманского района, поделился следователь Иван Зеленский.

Манишин может избежать пожизненного заключения?

Так как срок давности по делу прошел, Манишин, скорее всего, не получит пожизненного заключения, рассказал следователь.

"Юридически есть срок давности по особо тяжкому преступлению. Но поскольку все преступления, совершенные Манишиным, предусматривали высшую меру наказания, вопрос по сроку давности решает только суд. 15 лет – максимальный срок давности. По делам, где меняется убийство квалифицированное с отягчающим обстоятельством, срок давности может быть изменен судом. Так как 15 лет прошло, не может быть применена пожизненная мера, это все из краевого суда уходит в районный, квалификация не меняется. Но высшая мера тут не может быть принята", – отметил Иван Зеленский.

Виталий Манишин на следственном эксперименте / Фото: Следком Алтайского края

"У него есть адвокат"

Ранее Виталий Манишин несколько раз отказывался от адвокатов, которых ему назначали родственники, теперь же защитник у него появился.

"Поскольку позиция защитников не совпадала с позицией Манишина, он принимал решения об отказе от услуг защитников. Сейчас у него имеется защитник, адвокат и никаких ходатайств от Манишина больше не поступало. У него есть адвокат", – отметил следователь по делу Иван Зеленский.

Защитят ли родственников Манишина?

Следователи рассказали, что родственникам Манишина предоставили свидания с подозреваемым. Также им могут дать защиту, если они об этом попросят.

"Любая защита участникам уголовного процесса осуществляется по их заявлению либо по заявлению лиц, которые считают это необходимым. Нам никаких заявлений от родственников об их защите или о фактах угроз в их адрес не поступало. При поступлении заявлений решения будут приняты. Есть подразделение по обеспечению государственной защиты. Силы и средства у нас есть, при необходимости мы это реализуем", – пояснил Марк Левин.

Марк Левин / Фото: amic.ru

"Трагедия не позволила установить истину"

В 2000 году правильно установить виновных не позволила трагедия с Александром Анисимовым, который был главным подозреваемым по делу (его опознала одна из студенток "политеха") и покончил с собой.

"Не всегда мы достигаем того, чего хотим. На тот период провели очень большую работу. Трагедия с Анисимовым не позволила завершить расследование. Но это сделали сейчас. И тогда вопрос стоял не в назначении Анисимова виновным. Вопрос стоял в том, чтобы правильно расследовать уголовное дело. Надо было разобраться, есть ли его вина в преступлении. Трагедия не позволила установить истину по делу", – отметил Марк Левин.

Дело осталось нераскрытым, но при появлении возможности оперативники по-другому посмотрели на него, и убийства удалось раскрыть.

"За это время по серийным преступлениям удалось сделать шаг вперед, и по методологии, и по проведению сложных оперативно-разыскных мероприятий, и по их организации. Это позволило нам подойти к раскрытию преступления. Оперативники пошли другими тропами, другие задачи ставили", – сказал Марк Левин.

При этом еще во время расследования в 2000 году в милицию поступал звонок, в котором неизвестный сообщил, что убийца – Манишин. Однако таких звонков было много, и звучали совсем разные фамилии, отметил Олег Колесников. По звонку была проверка, но тогда она ничего не дала. Кто совершил звонок, до сих пор неизвестно.

Кроме того, в 2000-м был составлен портрет преступника, которому соответствует Манишин, сказал Зеленский.

Олег Колесников / Фото: amic.ru

Будет ли реабилитация Анисимова?

В Следкоме отметили, что работа проводится поэтапно. Первый этап – это завершение следствия по делу Манишина. Второй – возвращение к делу Анисимову и его оценка, пояснил Александр Жеребцов.

При этом следователь Зеленский отметил, что Анисимов действительно мог появляться в вузе, чтобы найти там девушку "для приятного времяпрепровождения". Однако к преступлениям он причастен не был.

Кого убил Манишин?

Следствие считает, что первое убийство Виталий Манишин совершил в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Тогда он, будучи в компании друзей, познакомился с 17-летней девушкой. Когда Манишин оказался с ней наедине, то попытался изнасиловать, однако она оказала сопротивление, и Манишин ее убил и закопал тело.

Именно по этому делу в мае 2023 года и задержали Виталия Манишина. И он сознался в убийствах "политеховского" маньяка, которые произошли в 1999-2000 годах. Эти дела оставались нераскрытыми после самоубийства главного подозреваемого Александра Анисимова, которого опознала одна из студенток "политеха". Среди жертв Манишина, кроме убитой в 1989 году Обидиной, – 17-летняя Елена Анисимова, 21-летняя Чодураа Ооржак, 26-летняя Наталья Бердышева, 16-летняя Юлия Техтиекова, 16-летняя Лилиана Вознюк, 17-летняя Ольга Шмакова, 17-летняя Анжела Бурдакова, 17-летняя Ксения Киргизова, девушка по фамилии Филипченко, а также 53-летняя Валентина Михайлюкова.