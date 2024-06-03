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Заседания по делу предполагаемого маньяка Манишина будут проходить в закрытом режиме

Манишина обвинили в убийствах 11 женщин

03 июня 2024, 16:25, ИА Амител

Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru
Виталий Манишин на заседании в Калманском суде / Фото: amic.ru

Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина должно начаться 17 июня в Калманском суде, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщил корреспондент amic.ru.

Сегодня, 3 июня, суд по ходатайству стороны обвинения продлил срок содержания Манишина под арестом на шесть месяцев – до 21 ноября.

Напомним, Манишина задержали в 2023 году по подозрению в убийстве и попытке изнасилования, которые произошли 16 сентября 1989 года. Следствие считает, что тогда его жертвой стала 17-летняя Людмила Обидина. На допросах Манишин признался в совершении других преступлений, в том числе в убийствах "политеховского" маньяка. Кто именно стал жертвами Виталия Манишина, можно прочитать здесь. Следователи не исключают, что он может быть причастен и к другим преступлениям. Пожизненного наказания он, скорее всего, избежит.

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