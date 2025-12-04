Прятали пачки под одежду. Массовая свадьба закончилась дракой из-за чипсов

В драке пострадали несколько человек, а одного ребенка облили горячим чаем

04 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Индийская культура / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В индийском штате Уттар-Прадеш состоялась массовая свадьба, которая окончилась такой же массовой дракой. Причиной раздора стали чипсы, сообщает life.ru.

В тот день в брак одновременно вступили сразу 383 пары. После церемонии гостям стали раздавать чипсы, и некоторые решили прятать пачки под одежду, а кто-то даже уносил целые коробки. Из-за этого началась драка, в которой несколько человек были травмированы, а одного ребенка облили горячим чаем. Представителей власти на месте происшествия не было.

Массовая свадьба в Индии – это мероприятие, на котором женятся сразу несколько пар. Одна из причин такого формата – экономия денег для семей, которые не могут позволить себе праздник с размахом. В 2023 году в городе Баран штата Раджастан провели свадьбу с участием более двух тысяч пар.

Ранее в Индии произошла трагедия: 24 ребенка погибли, отравившись сиропом от кашля. Оказалось, что в лекарстве содержался опасный промышленный токсин. Как он туда попал, выясняют правоохранители.