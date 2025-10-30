Путь длиной в 110 лет. Железная дорога на Алтае празднует свой день рождения

От паровозов до современных электропоездов – история развития, инноваций и людей, которые соединяют регион

30 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Железная дорога всегда играла серьезную роль в жизни Алтайского края. Появившись, она в разы ускорила развитие экономики региона, в период Второй мировой войны – стала главной артерией для эвакуации и материальной поддержки фронта, сейчас же наш участок Западно-Сибирской магистрали остается одним из стабильных и доступных способов перевозки людей и грузов. 3 ноября 2025 года железная дорога на Алтае отмечает 110 лет со дня торжественного открытия. В честь этой знаменательной даты amic.ru и Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги вспомнили основные вехи развития железной магистрали. Расскажем также и о настоящем: как поезда и электрички становятся все более комфортными, технологии работы – современными, а профессии из этой сферы – престижными.

Начало XX века

История железной дороги на Алтае началась задолго до стука стальных колес. В феврале 1763 года на Колывано-Воскресенских заводах в Змеиногорске обер-штейгер Козьма Фролов проложил лежневой путь с желобчатыми чугунными полосами длиной 1860 метров: конные повозки везли руду от серебряного рудника к плавильным печам.

Но настоящая "стальная эпоха" началась в регионе почти через 150 лет. В декабре 1905 года Барнаульская городская дума просит правительство страны построить в регионе железную дорогу – рынки сбыта сельхозпродукции требовали новых скоростей. От отправленного письма в столицу до уложенных рельсов прошло десять лет. 3 ноября 1915-го под крики "ура!" из Барнаула в Новониколаевск отправился первый поезд постоянного движения. Эта дата стала официальным днем рождения Алтайской железной дороги.

Строили "чугунку" по модели государственно-частного партнерства: деньги на благое дело дали местные купцы, власти организовали "Общество Алтайской железной дороги". Проект поддержал сам председатель Совета министров Петр Столыпин. При этом многие работы проводили вручную: из техники тогда был один американский экскаватор и тот постоянно ломался.

Именно тогда построили грандиозный на тот момент мост через Обь в Барнауле длиной 747 метров.

Рельсы дали мощный социально-экономический толчок: население Барнаула с дореволюционных 40 тысяч выросло к Первой мировой до 60 тысяч, а вдоль полотна возникали и крепли города – Славгород, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск, Алейск, Камень-на-Оби.

В структуре железной дороги "алтайский" участок занял особое место – открыл новый путь для таких сфер, как добыча и переработка, металлургия и нефтехимия, сельское хозяйство и торговля. А еще давал рабочие места – только в паровозном депо Барнаула к году открытия железной дороги трудилось уже более 500 человек, не считая тех, кто входил в состав паровозных бригад. Депо на тот момент было самым крупным промышленным предприятием города.

Строительство железной дороги на Алтае / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Революция и национализация

С приходом советской власти железная дорога не просто сохранила, но укрепила свое значение, буквально став нервной системой региона. Национализация закрепила ее в статусе стратегической отрасли, а сами железнодорожники стали заметной общественно-политической силой.

Показательно: первая молодежная организация на Алтае – Союз рабочей молодежи – возникла именно в паровозном депо Барнаула.

В 1920–1930-е годы, когда страна переживала лишения и строила новую экономику, люди поддерживали нуждающихся – первыми отправляли продукты и средства в голодающие районы. И параллельно возводили на алтайских станциях больницы, клубы, ДК, жилье. Социальная инфраструктура, созданная железнодорожниками, и тогда, и в последующие годы всегда играла большую роль в жизнедеятельности региона.

Железная дорога в годы революции и национализации / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Великая Отечественная война

В годы войны железная дорога сыграла поистине ключевую роль в защите страны. В первые месяцы на фронт было мобилизовано около половины работников Министерства путей сообщения. Лишь с июня по ноябрь 1941 года из прифронтовых зон перебазировали на Урал, в Сибирь и Казахстан 2593 предприятия (в том числе 1523 оборонных), эвакуировали свыше 18 миллионов человек – это более 1,5 млн вагонов или 30 тысяч поездов.

В Алтайский край перевезли более сотни заводов, из них 24 – общесоюзного значения, которые в кратчайшие сроки запустили производство техники, боеприпасов и оборудования. С Алтая же на передовую уходили сотни эшелонов, в том числе и с работниками железной дороги, многие сами записывались в ряды армии.

В депо и на путях их сменяли ветераны, жены, матери и подростки. В эксплуатационном локомотивном депо Барнаула даже сформировали женскую паровозную бригаду "8 марта": хрупкие машинистки и кочегары вели эшелоны, обеспечивали "тыловую точность" графика. Развивались ударное, стахановское и "лунинское" (эта форма социалистического соревнования зародилась именно на железной дороге) движения, укрепляя моральный дух и производственную дисциплину.

Многие алтайские железнодорожники сражались на передовой. Среди героев – Геннадий Иванович Новиков, Владимирович Степанович Рублевский, полный кавалер орденов Славы Николай Митрофанович Коваленко и другие. Их подвиги вписали дорогу в общенациональную летопись Победы.

Железная дорога в годы войны / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Послевоенные годы

Мирное время потребовало новых мощностей. В 1953 году завершили строительство линии Алтайская – Артышта II, а 1 апреля 1954-го запустили в постоянную эксплуатацию магистраль Кулунда – Барнаул, которая стала "зерновой артерией" целинной кампании. Две с половиной тысячи путейцев, локомотивщиков, вагонников жили в вагонах и палатках, чтобы вовремя запустить новую железнодорожную артерию региона и обеспечить погрузку хлеба. В 1959-м открылись совмещенный с автодорогой железнодорожный мост и новый вокзал в Барнауле. В те годы краевая столица стала центром пассажирских перевозок, а грузовые сконцентрировали на станции Алтайской.

60-е годы ознаменовали переход к электротяге: в 1963 году со станции Алтайской до Артышты II ушел первый грузовой электровоз, а в 1965-м из Барнаула отправилась первая электричка. Станция Алтайская выросла в сердце узла: механизированная сортировочная горка, расширение парков, новое освещение, затем – реализация генплана второй очереди. Пропускная способность резко увеличилась, а настоящей "стройкой века" стало развязывание "узкого места" между Барнаулом и Алтайской: четырехпутное развитие и два новых моста через Обь.

За век сменилось более 15 типов локомотивов: многие паровозы-первопроходцы верно служили до 1938 года, потом их стали менять на более мощные серии ОВ, а затем – серии Э, которым довелось выдержать все трудности военного времени. Новая волна модернизации пришлась на 50-е годы, тогда на рельсы стали выпускать вагоны, адаптированные под сибирские условия, некоторые были оснащены устройством углеподачи.

Железная дорога в послевоенное время / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Девяностые и нулевые

Политические и экономические потрясения 1990-х сократили объемы производства и перевозок – успехи тех лет невелики. Но именно тогда закладывали фундамент будущего роста. На рубеже веков станция Алтайская вновь стала главным распределителем кузбасского угля по восстановленному Среднесибирскому направлению и перешла к формированию тяжеловесных "девятитысячников".

В 2003 году правительство страны создало государственную компанию ОАО "РЖД".

Железная дорога в нулевые / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Наше время

Сегодня Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской магистрали – важнейшая артерия, обеспечивающая устойчивые внешние и внутренние связи добывающих и перерабатывающих производств, металлургии, нефтехимии и АПК.



Обновление дорожного хозяйства и парка техники

Ключевые проекты последнего десятилетия меняют инфраструктуру. Построен новый мост через Обь в районе Камня-на-Оби – пропускная способность Средсиба выросла до 110 пар поездов в сутки.

Станция Алтайская пережила масштабную реконструкцию, на которую направили миллиарды рублей. Ежедневно здесь формируют до десяти тяжелых составов массой по девять тысяч тонн, сортировочная "цитадель южного полигона" переживает второе рождение. Уже несколько лет работает современный топливно-заправочный комплекс стоимостью 558 млн рублей. Это первый пилот на сети, который позволяет экономить на учете и расходе ГСМ.

Обновили тяговый парк: на вооружении тепловозы ТЭП-70БС,ТЭМ-7А, электровозы серии "Ермак". Для своевременной доставки транзитных и местных грузов формируются новые логистические маршруты, помогающие аграриям и промышленникам выходить на рынки страны и мира.

Пассажирское направление растет по нескольким фронтам. Сеть пригородного перевозчика "Алтай-Пригород" охватывает 9 городов и 23 района (более половины населения). На электрифицированных направлениях ходят скорые электропоезда Барнаул – Новосибирск (с пересадкой на станции Черепаново) и Барнаул – Заринская – Барнаул. Введены составы повышенной комфортности "Калина красная", "Восток", "Просторы Алтая", "Степной экспресс".

За девять месяцев 2025 года в пригороде перевезено свыше 6,2 млн пассажиров.

Развиваются электронные сервисы: приложение "РЖД Пассажирам", безналичная оплата, терминалы самообслуживания, мобильные кассы со считывателями карт.

В дальнем сообщении сегодня курсируют поезда: до Москвы, Омска, Новосибирска, Абакана, Бийска, Рубцовска, Адлера, Кулунды, Новокузнецка, Славгорода и другие. Работают онлайн-сервисы и программа "РЖД Бонус".

Железная дорога сегодня / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Обновление вокзалов

Железная дорога инвестирует и в качество городской среды. За последнее десятилетие на Алтае обновили несколько крупных вокзалов: Барнаул, Бийск, Славгород, Алтайская, Рубцовск, Камень-на-Оби, Кулунда, Усть-Тальменская, Тягун. Это современные, комфортные и безбарьерные пространства для разных категорий пассажиров.

Железная дорога сегодня / Фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Но главное – люди

Сила дороги – в людях. Сегодня на железной дороге в Алтайском крае работает более 8,5 тыс. человек. Это инженеры, машинисты, монтеры пути, электрики, проводники, слесари, диспетчеры, врачи, воспитатели и многие другие. Всего – сотни специальностей. Сюда активно приходит молодежь, многие остаются работать на долгие годы.

Для них создают современные условия работы и отдыха. Только клиническая больница "РЖД-Медицина" в Барнауле ежегодно лечит несколько тысяч железнодорожников, ветеранов отрасли и жителей края.

Социальная инфраструктура железной дороги включает также санаторий-профилакторий "Алтай", детский лагерь имени Юрия Гагарина, лыжную базу "Локомотив", детские сады, выставочный центр истории дороги. Все это делает работу еще более привлекательной.

Железная дорога в Алтайском крае – это не только километры рельсов, мосты и локомотивы. Это история людей: инженеров и машинистов, монтеров пути и диспетчеров, врачей и воспитателей, волонтеров и тренеров. Это "семья дороги", которая прошлое столетие соединяла города и судьбы, пережила революции, войну, целину, реформы и цифровую трансформацию – и сегодня остается драйвером экономического роста, инвестиций и инноваций. Дорога длиною в 110 лет уже пройдена, а впереди новые маршруты и планы. И железнодорожники Алтая, как всегда, довезут.