Путин: европейские элиты "встанут у ног" Трампа и будут "нежно помахивать хвостиком"
Президент РФ уверен, что Дональд Трамп "наведет порядок довольно быстро"
02 февраля 2025, 19:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин уверен, что президент США Дональд Трамп сможет быстро навести порядок среди европейских элит. По словам российского лидера, в скором времени они "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
"Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет порядок довольно быстро. И все это, вот увидите, произойдет быстро. Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", – заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства отметил, что европейские страны активно сопротивлялись Трампу и вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс США, поскольку им "ментально больше нравился" действующий на тот момент президент Джо Байден.
"У Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", – добавил Путин.
19:22:39 02-02-2025
Сам то без него не может?
Не стыдно ?
20:25:57 02-02-2025
Про Трампа уже все понятно. Канада, Гренландия, 24 часа и т.д....
22:47:41 02-02-2025
Пузырек (20:25:57 02-02-2025) Про Трампа уже все понятно. Канада, Гренландия, 24 часа и т.... Ещё БРИКСу нельзя иметь другую валюту кроме супербакса
20:58:47 02-02-2025
Обмен комплиментами. Как бы взаимное "помахивание хвостиками".
21:55:46 02-02-2025
Трамп уже показал, насколько он "оперативен", открестившись от "гарантии" прекратить бойню в Незалежной за "24 часа" и ограничившись выражением "надежды" на реализацию своего "железного слова" в течение нескольких месяцев!
11:04:54 03-02-2025
Гость (21:55:46 02-02-2025) Трамп уже показал, насколько он "оперативен", открестившись ... Само собой. За прошлый свой срок он многократно показал, что выполнять никакие, как свои личные, так и государственные обещания, договора и т.д. он не собирался и не собирается. Типичный англосакс.
22:00:02 02-02-2025
Если бы США не было, их нужно было бы придумать
02:05:08 04-02-2025
да они уже сейчас начинают