Путин: европейские элиты "встанут у ног" Трампа и будут "нежно помахивать хвостиком"

Президент РФ уверен, что Дональд Трамп "наведет порядок довольно быстро"

02 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уверен, что президент США Дональд Трамп сможет быстро навести порядок среди европейских элит. По словам российского лидера, в скором времени они "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".

"Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет порядок довольно быстро. И все это, вот увидите, произойдет быстро. Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", – заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что европейские страны активно сопротивлялись Трампу и вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс США, поскольку им "ментально больше нравился" действующий на тот момент президент Джо Байден.