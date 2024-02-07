Путин: индексация соцвыплат с 1 февраля коснулась уже 20 млн россиян
Более 40 различных социальных выплат проиндексировали на 7,4%
07 февраля 2024, 22:32, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Более 40 различных социальных выплат проиндексировали с 1 февраля на 7,4%. Как сообщает ТАСС, в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что повышение затронуло уже почти 20 млн человек.
Глава государства напомнил, что с 1 января вырос минимальный размер оплаты труда – он стал равен 19 242 рублям.
"На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров", – подчеркнул Путин.Путин попросил главу Минтруда Антона Котякова доложить ему, как все "заработало, реализуется" и идут выплаты.
18:21:31 08-02-2024
А цены выросли благодаря ему на 40% да и ключевая 16% что говорит о двухзначной инфляции до 20%