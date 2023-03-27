Реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию, заявили в Кремле

По словам Дмитрия Пескова, к словам президента добавить нечего

27 марта 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция Запада не повлияет на планы Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии, передаёт РИА Новости.

"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент всё объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", – сказал он журналистам.

Накануне президент Владимир Путин рассказал, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. С 3 апреля будут обучать экипажи, а уже летом закончат строительство спецхранилища на территории соседней республики.

Он также добавил, что это не нарушит соответствующих международных обязательств.