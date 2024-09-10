НОВОСТИКультура

Путин наградил министра культуры Алтайского края за заслуги перед Отечеством

Елена Безрукова возглавляет отрасль культуры региона с 2011 года

10 сентября 2024, 17:01, ИА Амител

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Алтайского края Елену Безрукову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Документ опубликован на сайте Кремля.

"За вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", – говорится в указе президента.

Соответствующий документ президент России подписал 6 сентября 2024 года.

Напомним, Елена Безрукова с 2011 года возглавляет отрасль культуры Алтайского края. Кстати, министр заняла первое место в медиарейтинге алтайских чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.

Ранее Елена Безрукова рассказала amic.ru в программе "Переговорка" о самых ярких событиях в Алтайском крае в 2024 году.

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НОВОСТИКультура
Владимир Путин Алтайский край культура награды

Комментарии 20

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Шинник

17:11:24 10-09-2024

ну молодец.
а у нас на заводе после 20 лет, ни грамоты, ни благодарности...

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Гость

19:05:02 10-09-2024

Шинник (17:11:24 10-09-2024) ну молодец.а у нас на заводе после 20 лет, ни грамоты, н... Здесь виноваты ваши заводские, не представляют к грамотам и наградам. Министра же представлять к ордену должен Губернатор, совсем другое дело.

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Musik

17:15:25 10-09-2024

Значит в культуре все зашыбок.

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Гость

17:43:06 10-09-2024

????????

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Гость.

17:45:51 10-09-2024

Поздравляю с удовольствием! Ещё бы хотя бы концерты артистов оперных театров с отдеотными ариями из опер.Когда-то гл. дирижер симфонического филармонии устраивал концерты оперных артистов в зале Алтайского музыкального театра.Два дня был аншлаг.

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Гость

17:48:11 10-09-2024

Чьих будет?

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Гость

17:52:25 10-09-2024

Ну наверно что то героическое сотворила в области культуры ,хотя я не заметил ,наверное лучше бы сделали закрытым указом

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Гость

17:59:50 10-09-2024

Гость (17:52:25 10-09-2024) Ну наверно что то героическое сотворила в области культуры ,... Самое героическое - строительство художественного музея. За многолетние старания наградили. В 2011 году назначили Безрукову руководить культурой, в 2012 началась реконструкция музея. Длится по сей день.

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Гость

18:09:19 10-09-2024

Гость (17:59:50 10-09-2024) Самое героическое - строительство художественного музея. За ... Что-то Шеломенцев вспомнился...Может, его тоже наградят?

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Гость

18:59:28 10-09-2024

Гость (18:09:19 10-09-2024) Что-то Шеломенцев вспомнился...Может, его тоже наградят?... Так-то у Безруковой в семье не один автомобиль, да и получше будут, чем у Шеломенцева. Поэтому у неё заслуг поболее.

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гость

12:18:44 11-09-2024

Гость (17:59:50 10-09-2024) Самое героическое - строительство художественного музея. За ... Не каждый осилит - второй как уж десяток музей строят. Это постараться надо- много помощников требуется. Чтоб не за пару лет а хотя бы за пару десятилетий управиться.

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Гость

18:41:44 10-09-2024

А вот если музей наш многострадальный достроят, то как минимум Героя присвоят и не ей одной. Чудны дела ...

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Гость

18:47:35 10-09-2024

Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.

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Гость

18:57:37 10-09-2024

Конечно, министра Е. Безрукову поздравляем, но.
Амик, приведите хоть список заслуг. А то фраза "... многолетнюю плодотворную деятельность" расплывчата. Заместителей Шойгу вон тоже награждали "за многолетнюю плодотворную деятельность", а эта деятельность оказалась против своих же солдат.

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Musik

23:14:22 10-09-2024

Она симпотичная.
Но как же она устала от нас, балбесов...

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Гость

09:19:46 11-09-2024

Ну сдался вам этот музей. Посмотрите лучше какие стишки она пишет!

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Гость

11:30:35 11-09-2024

Гость (09:19:46 11-09-2024) Ну сдался вам этот музей. Посмотрите лучше какие стишки она ... Тогда уж лучше про музей. Её стишки - это уже слишком.

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Гость

13:20:01 11-09-2024

Ее наградили за то, что из Алтайского края народные мастера уезжают после многолетних попыток хотя бы себе мастерские получить для работы? Зато как сувениры бесплатно требовать для подарков от имени Правительства гостям края, так первые в очереди.

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Гость

13:34:48 11-09-2024

Самая самая заслуживающая...ага))

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Гость

15:35:24 11-09-2024

Так обидно за всех, кто проживает на Алтае. Чем " честнее" министр упорно трудившийся все 13 лет, тем все хуже мы живем. Все клубы перевели под магазины, а что-то снесли. Молодежь деградирует. Что бы ребенка записать в какой- то кружок надо миниум 10 тысяч в месяц заплатить. Падает рождаемость- но ведь в этом виновато правительство. Здания садиков начали раздавать уже давно и сейчас продают за копейки. Во дворе дети без матерков не умеют разговаривать. Никакой культуры. Мое мнение ее надо наказать за деградацию молодежи, а ее награждают. Странное у нас правительство!!!

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