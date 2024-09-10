Путин наградил министра культуры Алтайского края за заслуги перед Отечеством

Елена Безрукова возглавляет отрасль культуры региона с 2011 года

10 сентября 2024, 17:01, ИА Амител

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Алтайского края Елену Безрукову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Документ опубликован на сайте Кремля.

"За вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", – говорится в указе президента.

Соответствующий документ президент России подписал 6 сентября 2024 года.

Напомним, Елена Безрукова с 2011 года возглавляет отрасль культуры Алтайского края. Кстати, министр заняла первое место в медиарейтинге алтайских чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.

Ранее Елена Безрукова рассказала amic.ru в программе "Переговорка" о самых ярких событиях в Алтайском крае в 2024 году.