Путин наградил министра культуры Алтайского края за заслуги перед Отечеством
Елена Безрукова возглавляет отрасль культуры региона с 2011 года
10 сентября 2024, 17:01, ИА Амител
Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Алтайского края Елену Безрукову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Документ опубликован на сайте Кремля.
"За вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", – говорится в указе президента.
Соответствующий документ президент России подписал 6 сентября 2024 года.
Напомним, Елена Безрукова с 2011 года возглавляет отрасль культуры Алтайского края. Кстати, министр заняла первое место в медиарейтинге алтайских чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.
Ранее Елена Безрукова рассказала amic.ru в программе "Переговорка" о самых ярких событиях в Алтайском крае в 2024 году.
17:11:24 10-09-2024
ну молодец.
а у нас на заводе после 20 лет, ни грамоты, ни благодарности...
19:05:02 10-09-2024
Шинник (17:11:24 10-09-2024) ну молодец.а у нас на заводе после 20 лет, ни грамоты, н... Здесь виноваты ваши заводские, не представляют к грамотам и наградам. Министра же представлять к ордену должен Губернатор, совсем другое дело.
17:15:25 10-09-2024
Значит в культуре все зашыбок.
17:43:06 10-09-2024
????????
17:45:51 10-09-2024
Поздравляю с удовольствием! Ещё бы хотя бы концерты артистов оперных театров с отдеотными ариями из опер.Когда-то гл. дирижер симфонического филармонии устраивал концерты оперных артистов в зале Алтайского музыкального театра.Два дня был аншлаг.
17:48:11 10-09-2024
Чьих будет?
17:52:25 10-09-2024
Ну наверно что то героическое сотворила в области культуры ,хотя я не заметил ,наверное лучше бы сделали закрытым указом
17:59:50 10-09-2024
Гость (17:52:25 10-09-2024) Ну наверно что то героическое сотворила в области культуры ,... Самое героическое - строительство художественного музея. За многолетние старания наградили. В 2011 году назначили Безрукову руководить культурой, в 2012 началась реконструкция музея. Длится по сей день.
18:09:19 10-09-2024
Гость (17:59:50 10-09-2024) Самое героическое - строительство художественного музея. За ... Что-то Шеломенцев вспомнился...Может, его тоже наградят?
18:59:28 10-09-2024
Гость (18:09:19 10-09-2024) Что-то Шеломенцев вспомнился...Может, его тоже наградят?... Так-то у Безруковой в семье не один автомобиль, да и получше будут, чем у Шеломенцева. Поэтому у неё заслуг поболее.
12:18:44 11-09-2024
Гость (17:59:50 10-09-2024) Самое героическое - строительство художественного музея. За ... Не каждый осилит - второй как уж десяток музей строят. Это постараться надо- много помощников требуется. Чтоб не за пару лет а хотя бы за пару десятилетий управиться.
18:41:44 10-09-2024
А вот если музей наш многострадальный достроят, то как минимум Героя присвоят и не ей одной. Чудны дела ...
18:47:35 10-09-2024
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
18:57:37 10-09-2024
Конечно, министра Е. Безрукову поздравляем, но.
Амик, приведите хоть список заслуг. А то фраза "... многолетнюю плодотворную деятельность" расплывчата. Заместителей Шойгу вон тоже награждали "за многолетнюю плодотворную деятельность", а эта деятельность оказалась против своих же солдат.
23:14:22 10-09-2024
Она симпотичная.
Но как же она устала от нас, балбесов...
09:19:46 11-09-2024
Ну сдался вам этот музей. Посмотрите лучше какие стишки она пишет!
11:30:35 11-09-2024
Гость (09:19:46 11-09-2024) Ну сдался вам этот музей. Посмотрите лучше какие стишки она ... Тогда уж лучше про музей. Её стишки - это уже слишком.
13:20:01 11-09-2024
Ее наградили за то, что из Алтайского края народные мастера уезжают после многолетних попыток хотя бы себе мастерские получить для работы? Зато как сувениры бесплатно требовать для подарков от имени Правительства гостям края, так первые в очереди.
13:34:48 11-09-2024
Самая самая заслуживающая...ага))
15:35:24 11-09-2024
Так обидно за всех, кто проживает на Алтае. Чем " честнее" министр упорно трудившийся все 13 лет, тем все хуже мы живем. Все клубы перевели под магазины, а что-то снесли. Молодежь деградирует. Что бы ребенка записать в какой- то кружок надо миниум 10 тысяч в месяц заплатить. Падает рождаемость- но ведь в этом виновато правительство. Здания садиков начали раздавать уже давно и сейчас продают за копейки. Во дворе дети без матерков не умеют разговаривать. Никакой культуры. Мое мнение ее надо наказать за деградацию молодежи, а ее награждают. Странное у нас правительство!!!