Путин назвал придурками руководителей стран, вводящих санкции против РФ

Российский лидер отметил, что государства делают "многие вещи в ущерб себе"

13 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей власти западных стран, вводящих антироссийские санкции, пишет ТАСС.

Российский лидер высказался о действиях зарубежных стран в ходе встречи с членами общественной организации "Деловая Россия". Он подчеркнул, что руководство западных стран делает многие вещи "в ущерб себе же".

"Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки", – сказал Путин.

При этом глава государства попросил у собеседников прощения за то, что использовал грубое слово.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России, который был введен его предшественником на посту главы государства Джо Байденом.