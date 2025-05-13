Путин назвал придурками руководителей стран, вводящих санкции против РФ
Российский лидер отметил, что государства делают "многие вещи в ущерб себе"
13 мая 2025, 22:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей власти западных стран, вводящих антироссийские санкции, пишет ТАСС.
Российский лидер высказался о действиях зарубежных стран в ходе встречи с членами общественной организации "Деловая Россия". Он подчеркнул, что руководство западных стран делает многие вещи "в ущерб себе же".
"Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки", – сказал Путин.
При этом глава государства попросил у собеседников прощения за то, что использовал грубое слово.
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России, который был введен его предшественником на посту главы государства Джо Байденом.
22:38:58 13-05-2025
Трамп то знает как его Путин назвал ?
07:41:13 14-05-2025
Гость (22:38:58 13-05-2025) Трамп то знает как его Путин назвал ?... А вы ему напишите dtrump@mail.ru
23:22:57 13-05-2025
Кажется поднимать пошлины на ввоз автомобилей когда, автомобильный рынок рухнул , глупость
05:27:36 14-05-2025
Ну пусть все знают! Правильно сказал! Даже мягко очень
07:56:52 14-05-2025
На зло мама оторву себе уши, на зло папе написаю себе в штаны! Этот о санкциях. Термины должны максимально соответствовать! Придурки и есть!
08:08:02 14-05-2025
Кто как обзывается, тот сам так называется! © ВВП
09:17:10 14-05-2025
И не поспоришь
09:39:38 14-05-2025
Ну дураки, ну придурки, сидят в своей загнивающей Европе, санкциями пугают, ну и пусть нам то что до них? Санкции нам на пользу, у нас все хорошо, стоит ли обращать на них внимание и тратить на них время
09:42:13 14-05-2025
В свете поддержки американцами так называемой Страны 404 является ли удар по башням-близнецам в США по прежнему террористическим актом, или это была святая борьба арабов против гегемонии пиндосов? Многое опять стало непонятно. Прошу пояснить. Опять же Бин Ладен воевал с америкосами - он кто? Враг? Герой? Талибы то враги, то друзья, то шахматы запрещают. Кто нам талибы сейчас официально? Если друзья - давайте тоже шахматы запретим.
09:57:18 14-05-2025
так и есть. ведь санкции нам только на пользу. и если отменят, то польза исчезнет. так это работает?
10:03:54 14-05-2025
гость (09:57:18 14-05-2025) так и есть. ведь санкции нам только на пользу. и если отменя... вот такие как вы и голосовали за Трампа.
10:13:04 14-05-2025
- "Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей власти западных стран" ----------------- Ругается, как дворник.
11:35:22 14-05-2025
Мы живём в великой стране и все другие страны нам завидуют...
Особенно нашим зарплатам, пенсиям, утильсборам, налогам на туалеты, тарифам жкх, автомобилям, галошам...
11:35:40 14-05-2025
Богат русский язык, можно было и помягче, но так доходчивей, они уже сами запутались в принимаемых санкциях.
13:36:52 14-05-2025
подчеркнул, что руководство западных стран делает многие вещи "в ущерб себе же". Конечно, в ущерб себе и на пользу нам. Прижимает наших олигархов, обворовавших страну, запретами на поставку техники и оборудования пытается оживить нашу промышленность, пишет законы и учебники для наших заведений, скупает по дешёвке ресурсы. Во придурки.