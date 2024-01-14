Путин отменил визит в Якутию из-за погоды
Президент России отметил, что в регионе есть чем заниматься
14 января 2024, 16:25, ИА Амител
Президент России Владимир Путин отменил поездку в Якутию из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.
"Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться, – просто самолет не садится, когда -50, воздух замерзает, эффект тумана", – сказал Путин.
Он добавил, что, возможно, поедет в Якутию весной или летом.
По словам главы государства, в регионе есть над чем работать. Во время поездки он планировал посетить музыкальную школу, а также пообщаться с людьми, чтобы понять, какие проблемы волнуют жителей.
"Это огромная республика – пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди", – добавил Владимир Путин.
07:42:03 15-01-2024
в воздухе тоже -50 и ничего, самолеты летают...
14:41:39 15-01-2024
бгг (07:42:03 15-01-2024) в воздухе тоже -50 и ничего, самолеты летают...... Из тумана, написали же. Он часто возникает при низких температурах.