Путин подписал закон о задержании за нарушение военного положения
Срок наказания – 30 суток
25 июня 2023, 06:40, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании за нарушение военного положения на 30 суток.
Документ опубликован на портале правовой информации.
24 июня глава государства назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство".
В поддержку российского лидера выступили многие политики, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
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