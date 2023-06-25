Срок наказания – 30 суток

25 июня 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании за нарушение военного положения на 30 суток.

Документ опубликован на портале правовой информации.

24 июня глава государства назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство".

В поддержку российского лидера выступили многие политики, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.