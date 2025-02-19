Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей в месяц пострадавшим жителям Курской области

Такая компенсация коснется более 112 тысяч человек

19 февраля 2025, 09:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили имущество. Компенсация будет поступать россиянам до полного освобождения региона от ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно", – заявил Путин на совещании с правительством РФ.

По словам президента РФ, выплата коснется более 112 тысяч человек. Путин подчеркнул, что она будет дополнением к уже существующей компенсации.

Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.

Также российский лидер отметил, что 65 тысяч рублей будут получать все претендующие на компенсацию жители Курской области: "пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети".