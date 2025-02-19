Путин поручил выплачивать по 65 тысяч рублей в месяц пострадавшим жителям Курской области
Такая компенсация коснется более 112 тысяч человек
19 февраля 2025, 09:25, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили имущество. Компенсация будет поступать россиянам до полного освобождения региона от ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На период до полного освобождения территорий Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно", – заявил Путин на совещании с правительством РФ.
По словам президента РФ, выплата коснется более 112 тысяч человек. Путин подчеркнул, что она будет дополнением к уже существующей компенсации.
Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.
Также российский лидер отметил, что 65 тысяч рублей будут получать все претендующие на компенсацию жители Курской области: "пенсионеры, и работающие, и неработающие, и дети".
Всем, каждому по 65 тысяч рублей. Прошу из этого исходить, чтобы здесь не было никакого недопонимания", – сказал Владимир Путин.
09:30:23 19-02-2025
Им же уже по 120 тысяч ведь давали, куда ещё то. Тем более это было всего полгода назад
09:31:01 19-02-2025
из своей зп?
09:31:34 19-02-2025
А когда у него по плану полное освобождение Курской области ?
09:41:20 19-02-2025
Гость (09:31:34 19-02-2025) А когда у него по плану полное освобождение Курской области ... Он же говорил на прямой линии очень скоро +- день-два
12:36:45 19-02-2025
Гость (09:41:20 19-02-2025) Он же говорил на прямой линии очень скоро +- день-два...
Долго ли коротко ли... 🤣
09:44:15 19-02-2025
с одной стороны, это правильно, люди остались без жилья, вещей, иногда без родных, тут и 65 тр мало... с другой стороны все эти выплаты на сво, пострадавшим, и т.п. - это источник инфляции, деньги появляются у части людей и превращаются в фантики у всех, обесцениваются зп, пенсии.
14:07:00 19-02-2025
Гость (09:44:15 19-02-2025) с одной стороны, это правильно, люди остались без жилья, вещ... Потерявшим жилье выплачивали по 87 тыс руб за м.кв. Т.е они получили компенсацию, многие приобрели жилье. Да, не в своем городе, поселке, деревне. Но выплаты были. Есть еще пострадавшие регионы, но там нет таких выплат.
11:52:36 19-02-2025
Не всё же Абхазии да Сирии помогать, надо уже и своим начинать помогать...
13:37:11 19-02-2025
А когда разбор полетов будет, почему вообще так получилось? С наказанием виновных