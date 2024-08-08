Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей эвакуированным жителям Курской области

Смирнов отметил, что подобная помощь необходима, поскольку многие уехали из своих домов, даже не взяв документы

08 августа 2024, 21:55, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поддержал предложение о выплатах жителям приграничных районов. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время совещания с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

"Решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены", — сказал глава государства.

Смирнов отметил, что подобная помощь необходима, поскольку многие уехали из своих домов, даже не взяв документы. Власти решили провести эвакуацию, поскольку украинские боевики продолжают обстреливать мирное население региона и автомобили скорой помощи. Вывозить людей будут автобусами и поездами.

Президент также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб.

"Имеется в виду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи", — уточнил глава государства.