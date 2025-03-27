На должность врио главы региона президент назначил губернатора Оренбургской области

27 марта 2025, 10:22, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

26 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Дениса Паслера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию", – сказано в публикации.

Временно исполняющим обязанности главы региона Владимир Путин назначил Дениса Паслера, который также ушел с поста губернатора Оренбургской области по собственному желанию.

"В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. о досрочном прекращении полномочий назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области", – следует из документа.

Куйвашев руководил Свердловской областью с мая 2012 года, в 2017 и 2022 годах переизбирался на губернаторский пост. Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность председателя правительства Свердловской области. В марте 2019 года стал врио главы Оренбургской области, а в сентябре был избран губернатором региона.

В Оренбургской области также назначили временно исполняющего обязанности губернатора. Им стал Евгений Солнцев, ранее возглавлявший правительство ДНР.

"Назначить Солнцева Евгения Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области", – говорится в указе президента РФ.

Солнцева назначали зампредом правительства ДНР в июне 2022-го. В ноябре того же года он занял пост первого заместителя главы правительства республики. В марте 2023-го был назначен председателем правительства ДНР.